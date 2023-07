Maria De Filippi e la prima estate sola con il figlio Gabriele

La conduttrice si è concessa un pomeriggio di svago in Sardegna dove si trovava per registrare “Temptation Island”

Maria De Filippi trascorre la sua prima estate sola con il figlio Gabriele, per la prima volta senza il marito Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio scorso.

In Sardegna per le ultime puntate di “Temptation Island”, fra una registrazione e una riunione, la conduttrice – come mostrano le foto del settimanale “Chi” – si concede un pomeriggio libero. In attesa delle vere vacanze, ad agosto, nella villa di Ansedonia.

Tra Maria De Filippi e il figlio Gabriele c’è tanta complicità. E nell’unico pomeriggio in cui sono liberi si concedono momenti solo per loro. La De Filippi ha trasmesso al figlio l’amore per gli animali, ed eccoli infatti intenti a giocare a frisbee con Tommy, il cane di Gabriele. E ancora due chiacchiere, una sdraio e un cocktail. Nel tempo libero Maria De Filippi ama fare sport, andare a cavallo ed è bravissima anche a padel.

Dopo il pomeriggio insieme, Gabriele è rientrato a Roma per lavoro, dove è responsabile di Witty Tv, la tv della casa di produzione Fascino. Mamma e figlio si ritroveranno di nuovo insieme ai primi di agosto per la consueta vacanza nella villa di Ansedonia. Per Maria e Gabriele sarà la prima estate senza Maurizio Costanzo, circondatati dall’affetto degli amici più cari.