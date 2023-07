L’Esorcista – Il Credente al cinema dal 13 ottobre

Nell’autunno di cinquant’anni fa, nelle sale cinematografiche italiane veniva proiettato L’Esorcista. Mezzo secolo dopo, arriva l’attesissimo sequel.

Il prossimo 13 ottobre, l’horror tornerà a vivere per mezzo di David Gordon Green. Il regista che ha rivoluzionato la saga di Halloween ha firmato L’Esorcista – Il Credente (The Exorcist – The Believer), un film che promette già d’essere un cult.

Del resto, quando uscì al cinema, L’Esorcista rivoluzionò l’industria cinematografica, ottenendo dieci nomination agli Academy Award e diventando il primo film horror della storia a ricevere una candidatura al miglior film.

L’ESORCISTA – IL CREDENTE, LA TRAMA

Al centro della trama di L’Esorcista – Il Credente troviamo un uomo di nome Victor Fielding, rimasto vedovo a seguito di un terremoto che – 12 anni prima – ha colpito Haiti. Padre single di Angela, si trova a fare i conti con un nuovo dramma: la figlia e la sua amica Katherine scompaiono in un bosco, per poi tornare a casa dopo tre giorni senza raccontare né ricordare nulla. A quel punto, cominciano a verificarsi diversi strani eventi, che costringono l’uomo a fare i conti col male nella sua forma più oscura, con il terrore e con la disperazione, fino ad arrivare a chiedere l’aiuto di Chris MacNeil, l’unica persona che abbia mai assistito ad una cosa simile.

Le atmosfere di L’Esorcista – Il Credente le anticipa il trailer, lungo tre minuti. Tra inquietanti scene e terrificanti primi piani, il filmato è ricco di richiami al film originale.

IL CAST

Per la prima volta dal film del 1973, l’attrice Premio Oscar Ellen Burstyn riprende il suo iconico ruolo di Chris MacNeil. Sarà lei, madre di una bambina posseduta nella pellicola precedente, ad aiutare Victor con ciò che sta accadendo.

Victor Fielding ha il volto di Leslie Odom Jr., Tony Award come miglior attore protagonista per il ruolo di Aaron Burr nel musical di Broadway Hamilton. Angela è interpretata da Lidya Jewett (Good Girls), mentre Katherine è l’esordiente Olivia Marcum.

Presenti nel cast anche Ann Dowd (Emmy per Il Racconto Dell’Ancella e protagonista di Hereditary – Le radici del male), nel ruolo della vicina di casa di Victor. Jennifer Nettles (Grammy per Harriet) e Norbert Leo Butz (Bloodline) interpretano invece i genitori di Katherine, l’amica di Angela.