Jimin ha ringraziato Ryan Gosling per avergli regalato la chitarra di Barbie

Con il dono l’attore si è scusato per aver copiato l’outfit indossato dal membro della band K-pop nel videoclip di Permission to Dance

Jimin, star del gruppo k-pop BTS, ha ringraziato Ryan Gosling per un gradito regalo: la chitarra nera personalizzata con la scritta “Ken” e con l’immagine di un cavallo proveniente direttamente dal film Barbie. L’attore ha donato al musicista lo strumento con cui ha interpretato il brano Push dei Matchbox Twenty in segno di scuse per aver accidentalmente copiato l’outfit western indossato da Jimin nel videoclip di Permission to Dance. “Ciao Ryan e Ken, sono Jimin” ha detto la popstar in un video pubblicato su Instagram. “Congratulazioni per la tua grande uscita. I miei fan sono entusiasti di vedere il tuo video quindi grazie molte. Ho visto che stai benissimo con il mio vestito. Grazie per la chitarra. La adoro e non vedo l’ora di guardare Barbie. Vai Barbie!”.

LA REGOLA AUREA DI KEN

“Ho notato che il tuo outfit nel video Permission to Dance è lo stesso del mio outfit come Ken nel film in uscita Barbie. Devo dartelo – l’hai indossato per primo” aveva detto Gosling in un precedente video condiviso sul profilo Twitter ufficiale del film di Greta Gerwig. “Tu decisamente l’hai indossato meglio, e c’è una tacita regola di Ken secondo la quale se copi lo stile di un altro Ken, devi dargli il tuo bene più prezioso. Spero che accetterai la chitarra di Ken come mia umile offerta. E inoltre, Ken non suona davvero, quindi…starà molto meglio nelle tue mani”.