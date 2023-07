Helen Mirren nei panni di Golda Meir

L’attrice premio Oscar porta sullo schermo la prima donna premier di Israele durante i difficili momenti della Guerra del Kippur

L’attrice premio Oscar Helen Mirren interpreta Golda Meir, la prima donna premier alla guida dello Stato di Israele. Diretta da Guy Nattiv, l’attrice britannica porta sullo schermo la premier israeliana, sola in un governo prevalentemente maschile, durante il complesso periodo della Guerra del Kippur. Golda, presentato in anteprima 73ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, uscirà nei cinema statunitensi il 25 agosto 2023.

GOLDA, UN BIOPIC COMPLESSO E SPINOSO

Il 6 ottobre del 1973, il suolo israeliano viene invaso da Egitto e Siria, originando così la complessa guerra del Kippur. Il primo ministro Golda Meir, impreparata all’attacco come il resto del suo Paese, è ormai costretta a guidare il governo israeliano in una delle fasi più drammatiche della Nazione. Golda Meir, nonché la prima donna alla guida del governo di Israele, si ritrova infatti sola, circondata unicamente da crisi di governo e complesse tensioni politiche che devono essere risolte in una veloce corsa contro il tempo, al fine di salvare più vite possibili. Il regista israeliano Guy Nattiv dirige dunque una storia difficile e controversa, che ha come protagonista una leader alle prese con un momento molto delicato nella storia del suo Paese. Il biopic di Guy Nattiv è infatti un dramma storico complesso e spinoso, che vede il volto del premio Oscar Helen Mirren nei panni della prima premier donna d’Israele, sola in un governo prevalentemente maschile, e alle prese con decisioni difficili ed importanti.

HELEN MIRREN INTERPRETA LA PRIMA DONNA ALLA GUIDA D’ISRAELE

Helen Mirren, che per la sua interpretazione di Elisabetta II in The Queen – La regina (del 2006) ha vinto l’Oscar come miglior attrice, si trova nuovamente a vestire i panni di un personaggio storico. Questa volta, però, coperta di trucco e con una quasi perenne sigaretta in bocca, Helen Mirren dà vita ad un personaggio meno “regale”: Golda Meir, ovvero il quarto premier d’Israele e la prima donna alla guida del Paese, alle prese con i difficili giorni che seguirono il 6 ottobre 1973. La scelta di Helen Mirren di interpretare Golda Meir ha suscitato qualche polemica ma la stessa attrice, durante il passaggio del film in anteprima al Festival di Berlino, ha voluto dire la sua: “Dovremmo limitarci a dire che solo gli ebrei possono ritrarre gli ebrei? E per quanto riguarda i non ebrei? In questo modo tendiamo solamente a limitarci. Penso che gli attori israeliani ed ebrei non abbiano limiti e nessun problema a ritrarre personaggi in show internazionali”. Lo stesso regista Guy Nattiv ha aggiunto: “Credo sia una polemica sterile, la Mirren non è ebrea, ma è la più grande attrice esistente”.

GOLDA, TUTTI I DETTAGLI

Nel film di Guy Nattiv, oltre alla protagonista Helen Mirren, troviamo anche Liev Schreiber nella parte di Henry Kissinger. Inoltre, nel cast di Golda, figurano anche i nomi di Camille Cottin, Rami Heuberger, Ohad Knoller, Lior Ashkenazi, Dominic Mafham, Ellie Piercy e Ed Stoppard. La sceneggiatura del film, le cui riprese principali sono iniziate a Londra l’8 novembre 2021, è firmata da Nicholas Martin. La distribuzione nelle sale statunitensi è prevista per il 25 agosto del 2023.