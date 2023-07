Federica Pellegrini è incinta, video social per confermare la gravidanza

Le curve più morbide del solito che la ex nuotatrice sfoggia in costume a Ponza avevano già svelato il segreto

Federica Pellegrini è incinta! E’ la stessa ex nuotatrice, in un video in coppia con Matteo Giunta, a dare conferma della gravidanza.

Dopo giorni di indizi sibillini, le voci di corridoio e le immagini rubate dai paparazzi, la Divina sfoggia il pancione e conferma la notizia: lei e suo marito diventeranno presto genitori.

Federica Pellegrini ha scelto di annunciare la gravidanza con un video social. Per farlo ha scelto un modo un po’ articolato, approfittando della performance in vasca della nuotatrice Mollie O’Callaghan che, dopo 14 anni, le ha strappato per 13 centesimi il record sui 200 stile libero. “Ma lo riprenderemo”, si legge sulla pancina sporgente della Divina che, per togliere ogni dubbio, correda il suo post con l’emoticon di una donna incinta.

Gli indizi

Federica Pellegrini ha trascorso qualche giorno a Ponza con Matteo Giunta, ospiti del presidente del Coni Giovanni Malagò. I paparazzi l’hanno sorpresa in spiaggia con Matteo Giunta, mentre giocano tra le onde insieme alla piccola Beatrice (figlia di Vittoria Malagò e Luca Lucheschi). La Divina indossava un bikini blu con borchie dorate e le sue forme fanno subito nascere qualche sospetto: il punto vita un po’ più dritto, il seno più rotondo, il pancino sporgente. Tutti segnali di una gravidanza in corso. Già qualche giorno fa il tam tam era partito sui social, quando la Divina aveva postato uno scatto in cui il ventre pronunciato era sembrato il segnale di una cicogna in arrivo. A far drizzare ancora di più le antenne ai follower, la foto del messaggino che le ha lasciato Matteo Giunta accanto al caffè: “Amori miei buongiorno”. “Amori”, al plurale, a chi era riferito?

La replica di Federica Pellegrini

Intervistata da Repubblica, Federica Pellegrini aveva tenuto a precisare a proposito delle voci sulla dolce attesa: “Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero”. Un tentativo di depistaggio, forse, per prendere tempo e poter dare la notizia al momento giusto. Più volte in passato si era trovata a dover smentire le gravidanze che, soprattutto dopo le nozze con Matteo Giunta dello scorso agosto, periodicamente le venivano attribuite. “Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare un po’ pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita… Se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque”, aveva commentato in un’intervista a Fabio Fazio. E ai follower aveva detto: “Figli? Se non dovessero venire non mi sentirò meno realizzata”. Ma aveva anche confessato: “Sono pronta a diventare mamma”. Un sogno che custodiva da tempo e che ora sta per avverarsi.