Chiara Ferragni risponde alle polemiche sulla sua vacanza in Sicilia

Prima del rientro a Milano, l’imprenditrice ha fatto sapere via social di essere disponibile a fare la sua parte per trovare soluzioni per le città colpite dal maltempo e dall’emergenza legata al caldo. Le risposte della trentaseienne giungono a seguito delle polemiche che hanno accompagnato la pubblicazione delle foto delle sue vacanze in Sicilia

Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo la sua vacanza in Sicilia, lo ha comunicato lei stessa con alcune Stories su Instagram che documentano il suo rientro a casa.

L’imprenditrice nelle ultime ore si è espressa con preoccupazione rispetto ai disastri causati dal maltempo e dal caldo nel Nord e nel Sud dell’Italia dichiarandosi disponibile a fare la sua parte, anche collaborando con le istituzioni, per trovare soluzioni per le emergenze in corso. Le risposte della trentaseienne giungono a seguito delle polemiche che hanno accompagnato la pubblicazione delle foto delle sue vacanze in Sicilia, regione che, sta fronteggiando una grave situazione legata al caldo e agli incendi.

FERRAGNI: “SONO QUI PER FARE LA MIA PARTE”

Chiara Ferragni rientra dalla Sicilia con un peso sul cuore. L’imprenditrice, accusata da una parte dei suoi follower di essere stata poco sensibile rispetto alla criticità che l’isola sta vivendo da quando il caldo si è manifestato in tutta la sua violenza causando incendi ed emergenza idrica ed energetica, ha deciso di esporsi dichiarandosi disponibile a dare una mano rispetto a una situazione che è più grande di lei e di tutti.

Preoccupata per i violenti nubifragi di Milano, la città dove lavora e risiede con la sua famiglia, e per gli incendi che stanno devastando la Sicilia, dove ha trascorso l’ultima settimana in vacanza a bordo di un catamarano, l’imprenditrice della moda e del beauty, ha ripostato nelle Stories le foto di news che riportano la situazione di Milano e Palermo aggiungendo di essere stata nel capoluogo siciliano e di aver visto con i suoi occhi la devastazione della città.

Nel suo messaggio Ferragni scrive: “Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato una risposta ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui per fare la mia parte”.

LE POLEMICHE PER LE FOTO DELLE VACANZE IN SICILIA

Chiara Ferragni, in Sicilia dallo scorso fine settimana, ha documentato come d’abitudine per i suoi follower le tappe e i momenti salienti della sua vacanza con le amiche, un tour delle isole a bordo di un catamarano che è partito dalle Eolie.

Nei post fotografici dell’imprenditrice ci sono gli scatti suggestivi di Lipari, Panarea, Salina. Proprio questi ultimi sono stati presi di mira dai follower i quali hanno sottolineato l’inopportunità di pubblicare foto e video di momenti di relax e spensieratezza nelle acque sicule mentre a poca distanza la popolazione stava lottando col fumo e le fiamme.

L’imprenditrice, che è intervenuta sotto uno dei suoi post più recenti, si è difesa ribadendo che le sue foto in costume e in compagnia delle amiche sono state scattate e pubblicate prima della notte che ha visto divampare gli incendi a Palermo che hanno causato danni al territorio e hanno richiesto lo sfollamento della popolazione. Nelle Stories, poco dopo, Ferragni ha fatto appello ai suoi followers siciliani a cui ha espresso la sua solidarietà e la sua preoccupazione.