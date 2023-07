Alena Seredova in luna di miele con tutta la famiglia

La modella e Alessandro Nasi, moglie e marito dal 17 giugno, sono partiti per le Seychelles con i figli

Alena Seredova in luna di miele porta tutta la famiglia.

Lei e Alessandro Nasi, freschi di nozze, sono volati alle Seychelles insieme a Vivienne Charlotte, la loro bimba nata due anni fa, e a Louis Thomas e David Lee Buffon, che la modella ha avuto dall’ex marito Gigi Buffon. Tutti insieme si godono qualche giorno di relax spensierato, tra coccole e giochi sulla spiaggia, giri in moto d’acqua e incontri ravvicinati con le tartarughe.

Alena Seredova è felice e si vede. La sua luna di miele formato famiglia le regala momenti di gioia indescrivibili. Nelle immagini social inquadra tutto, i suoi sorrisi, le smorfie della sua bimba e i fratelli più grandi che la prendono per mano. In spiaggia alternano momenti adrenalinici sulle moto d’acqua ad altri di relax puro sulla sabbia, poi visitano il giardino botanico, dove si emozionano incontrando le tartarughe. Anche quando un temporale improvviso la sorprende, la modella non abbandona la sua allegria.

Le nozze di Alena Seredova e Alessandro Nasi

È passato poco più di un mese dalle nozze di Alena Seredova e Alessandro Nasi. La coppia si è giurata amore eterno a Noto, prima con una cerimonia civile riservatissima e poi con una grande festa insieme a circa 100 invitati (Giorgio Chiellini e Carolina Bonistalli, oltre alla famiglia di John Elkann). Il party è andato avanti fino a notte fonda, con la coppia scatenata nei balli. Vivienne ha avuto un ruolo speciale: è stata lei, con il suo vestitino abbinato a quello della sposa, a portare le fedi a mamma e papà.

Una famiglia splendida

“Questa famiglia è splendida, funziona… sono tutti sorridenti e io sono felice. La nascita di Vivienne Charlotte ha creato un equilibrio nella famiglia. Lei è una bambina dolce e simpatica, e stiamo veramente bene tutti insieme” aveva detto Alena Seredova a Verissimo. Dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon aveva perso fiducia nell’amore ma con Alessandro Nasi ha ritrovato la gioia: “Lui è il mio principe azzurro”, ha detto.