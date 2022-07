Un boss in salotto su Canale 5

Martedì 26 luglio, in prima serata su Canale 5, va in onda “Un boss in salotto”, commedia diretta da Luca Miniero con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero.

Cristina (Paola Cortellesi) è una madre di famiglia che vive al Nord ma con origini meridionali, che però cerca di celare cercando a tutti i costi di entrare nell’elite del paese. È sposata con Michele (Luca Argentero), con cui ha due figli. Un giorno Cristina viene convocata in questura dove scopre che il fratello Ciro (Rocco Papaleo), che non vede da 15 anni, è implicato in un processo di camorra e ha chiesto di poter trascorrere gli arresti domiciliari a casa sua. La donna accetta, ma ben presto la sua vita familiare precisa ed organizzata viene sconvolta dal nuovo arrivato …

LO SAPEVATE CHE…