Festival di Venezia 2022, i film e i cortometraggi della Settimana della Critica

Ecco le opere prime protagoniste della 37.ma edizione della sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell’ambito della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia

FILM D’APERTURA (Fuori Concorso) – THREE NIGHTS A WEEK | TROIS NUITS PAR SEMAINE di Florent Gouëlou. Francia. Baptiste, 29 anni, ha una relazione con Samia, quando incontra Cookie Kunty, una giovane drag queen della vita notturna parigina che immediatamente lo affascina Inizialmente motivato dall’idea di realizzare un progetto fotografico su di lei, Baptiste entra in questo nuovo mondo e finisce per intraprendere una relazione con Quentin,il giovane che si cela dietro la drag queen.



FILM DI CHIUSURA (Fuori Concorso) – QUEENS | MALIKATES di Yasmine Benkiran. Marocco. Casablanca: Un trio di donne, con la polizia alle calcagna, intraprende una lunga fuga che le porta ad attraversare le aspre terre rosse e le valli fiorite dell’Atlante per raggiungere il mare.



PROIEZIONE SPECIALE (in collaborazione con la 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica) – BLOOD | O SANGUE di Pedro Costa. Portogallo. È Natale, la notte di Capodanno. Due fratelli, uno ha 18 anni, l’altro 10 giurano di mantenere un segreto: questa volta papà è andato via per sempre… Cercando di mantenere la promessa, i fratelli si perderanno a vicenda. Segreti, promesse, separazioni: la notte dell’infanzia.



ANHELL69 di Theo Montoya Colombia. Un carro funebre percorre le strade di Medellín, mentre un giovane regista racconta il suo passato in questa città violenta e conservatrice. Ricorda la preparazione del suo primo film, un B-movie sui fantasmi. La giovane comunità queer di Medellín viene scritturata per il film, ma il protagonista principale muore di overdose da eroina a 21 anni, come molti amici del regista.



BEATING SUN | TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE di Philippe Petit Francia. Max non sogna di realizzare “green wall” per alberghi a cinque stelle. Paesaggista tenace ma con le spalle al muro, lotta per creare un giardino naturale, senza recinzioni, nel centro di Marsiglia: un’area verde aperta a tutti. Dopo anni di fallimenti, il suo progetto raggiunge la fase finale di un concorso di architettura. Questa, per Max, è l’ultima possibilità di dare ossigeno alle persone che stanno soffocando in un inferno urbano, sotto il sole battente.



DOGBORN di Isabella Carbonell Svezia. Senzatetto e invisibili, due gemelli lottano costantemente per sopravvivere. La sorella è una bomba a orologeria; le sue urla sono assordanti. Il fratello, invece, non parla, ma urla dentro di sé. Il sogno di avere una vera casa li porta a un’inaspettata opportunità di lavoro che sembra abbastanza semplice: trasportare merci da un punto A a un punto B. Ma quando le merci si presentano sotto forma di due giovani ragazze accade l’indicibile: tra fratello e sorella si crea improvvisamente una frattura.



HAVE YOU SEEN THIS WOMAN? | DA LI STE VIDELI OVU ŽENU? di Dušan Zorić e Matija Gluščević Serbia. Al caldo di un giorno d’estate, Draginja trova un cadavere che le assomiglia. Al caldo di un giorno d’estate, Draginja ingaggia un finto marito per mettersi in mostra con le amiche. Al freddo di una notte d’inverno, Draginja vaga per le strade, sperando di recuperare la memoria. Attraverso tre diverse possibilità di vita, una donna di mezza età cerca di uscire dalla sua pelle.



EISMAYER di David Wagner Austria. Il vice tenente Eismayer è l’istruttore più temuto dell’esercito austriaco. I suoi metodi ne hanno messo in discussione il futuro nell’arma. Eismayer è anche gay, un segreto che minaccia il suo lavoro e la sua famiglia. Un giorno Falak, gay dichiarato, si unisce al reggimento. Con lui Eismayer si scontra, ma ne è al tempo stesso attratto. Eismayer deve scegliere se superare il timore di un coming out o continuare a vivere una vita piena di infelicità ed emozioni represse.



MARGINI di Niccolò Falsetti Italia. Fine estate 2008. Edoardo, Iacopo e Michele sono i membri di un gruppo punk di Grosseto, nella Maremma Toscana. Stanchi di suonare tra sagre e feste dell’Unità, hanno finalmente l’opportunità di andare a Bologna ad aprire il concerto di una famosa band hardcore americana. È tutto pronto, ma il giorno della partenza ricevono una chiamata dagli organizzatori: il concerto è annullato. Ma i tre non si danno per vinti: se non possono suonare a Bologna, saranno i Defense a venire a Grosseto!



SKIN DEEP di Alex Schaad Germania. A prima vista Leyla e Tristan sembrano una giovane coppia felice. Ma quando si recano su un’isola remota e misteriosa, inizia un gioco di identità che cambierà tutto – la loro percezione, la loro sessualità, la loro identità. Non solo la loro relazione sarà in pericolo, ma potrebbero non tornare mai più ad essere quelli di un tempo.



CORTOMETRAGGIO DI APERTURA (Fuori Concorso) PINNED INTO A DRESS di Gianluca Matarrese e Guillaume Thomas. Cresciuto silenziosamente queer all’interno di una famiglia disastrata, Kurtis ha affrontato abusi, traumi e dipendenze. Nella sua educazione rurale ha scoperto la bellezza come via di fuga. Esplorando luoghi che andavano ben oltre i suoi sogni più sfrenati ha creato il suo alter-ego, Miss Fame, diventando una delle drag supermodel più iconiche del mondo.



CORTOMETRAGGIO DI CHIUSURA (Fuori Concorso) HAPPY BIRTHDAY di Giorgio Ferrero, Bianca festeggia i suoi 22 anni in un piccolo appartamento di un quartiere brutalista della periferia di Mosca. Bianca è Electa per il mondo digitale, conosciuta sui social network grazie alle sue toccanti performance di danza e alla sua ossessione per il bianco. È nata a Norilsk in Siberia, una delle città più inquinate del mondo e fa parte del gruppo internazionale di ragazzi che gravitano attorno a Radio Esperanza Libre.



ALBERTINE WHERE ARE YOU? di Maria Guidone. Albertine è il personaggio più controverso della Recherche du temps perdu, il più nominato, eppure quello di cui sembra di non sapere mai abbastanza: non si sa da dove viene, cosa fa nella vita, dove poi va a finire… e anche quando muore rimane il dubbio che non sia mai esistita. Alcuni critici hanno visto in Albertine la trasfigurazione letteraria di Alfred Agostinelli, l’autista di Proust, un giovane italiano di cui l’autore fu a lungo perdutamente innamorato.



COME LE LUMACHE | LIKE SNAILS di Margherita Panizon. Simone è un giovane ragazzo che si arrampica tra gli arbusti del Carso triestino, nel mondo magico dell’infanzia dove si nasconde per sentirsi libero. Lui è un “fantasma” per gli altri, i coetanei che lo conoscono solo per ciò che vedono: un diverso etichettato secondo semplici stereotipi. Sayid invece è un giovane migrante, uno dei molti adolescenti che, come fantasmi, lasciano tracce su quello stesso paesaggio.



NOSTOS di Mauro Zingarelli. Nel 2059, in un mondo al collasso, il silicio è diventato il materiale più prezioso sul pianeta. Un uomo e una ragazzina barattano transistor e piccoli chip per qualche larva e un po’ d’acqua. La loro routine viene però sconvolta da un ritrovamento prezioso, qualcosa da cui l’uomo non è disposto a separarsi.



PUIET | SAPLING di Lorenzo Fabbro e Bronte Stahl. In un piccolo villaggio della Transilvania, Nicusor è impaziente di entrare nel mondo degli adulti e di partecipare alla stagione del raccolto. Il rifiuto della comunità lo spingerà a cercare il proprio posto nella natura circostante.



REGINETTA di Federico Russotto. Ciociaria, primi anni ’50. Una giovane contadina viene scelta per partecipare alle selezioni di Miss Italia, ma le misure del suo corpo non sono quelle richieste dal concorso. Sottoporsi ad un terribile processo di trasformazione fisica sembra essere l’unico modo per essere eletta Reginetta.



RESTI | REMAINS di Federico Fadiga. Un gruppo di ragazzi alle soglie dell’età adulta, in viaggio verso una festa. Bloccati nel traffico, decidono di fare una sosta. Ma il luogo trascurato in cui si addentrano evoca in Mattia una sensazione antica che lo farà sprofondare nel turbine di sé stesso.



LA STANZA LUCIDA | LUCID ROOM di Chiara Caterina. Tornato a casa dopo la fine di un amore, un uomo si ritrova negli spazi di una stanza vuota. I gesti e le azioni che compie scandiscono il tempo della sua solitudine e alcuni oggetti gli offrono conforto temporaneo prima che un sonno profondo lo catturi. Un sogno lucido darà inizio ad un rituale di guarigione.