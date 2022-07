Britney Spears è tornata alla musica… con Elton John: registrato un duetto sulle note di “Tiny Dancer”

Secondo Page Six i due si sarebbero incontrati a Beverly Hilss nei giorni scorsi per ultimare il pezzo con il produttore Andrew Watt

Britney Spears e Sir Elton John insieme per un duetto esplosivo.

La notizia arriva dalle pagine di Page Six e Tmz che confermano che la principessa del pop è finalmente tornata in sala di registrazione. E non da sola. Nei giorni scorsi si sarebbe incontrata nientemeno che con la leggenda del pop per incidere una nuova versione di Tiny Dancer, hit di Elton, che potrebbe uscire già il prossimo mese. Le registrazioni sarebbero avvenute a Beverly Hills nello studio del produttore Andrew Watt. Un incontro tenuto finora segreto, ma che potrebbe davvero segnare il ritorno di Britney nell’industria musicale… in pompa magna.



Il singolo dovrebbe far parte di un Greatest Hits, ma ancora non c’è stata nessuna conferma né da parte dei rappresentanti della Spears, né dalla Universal Music, che sembrerebbe essere l’etichetta del brano.



Page Six riferisce, citando fonti certe: “E’ stata un’idea di Elton di cui Britney è una grande fan. Hanno registrato un remix di Tiny Dancer, un duetto completo ed è incredibile”. E ancora: “Britney era in studio a Beverly Hills la scorsa settimana con Elton per una sessione di registrazione segretissima supervisionata dal super-produttore Andrew Watt”.

La Spears aveva già accennato al suo desiderio di tornare al lavoro dopo la fine del suo mandato di conservatorship durato 14 anni e terminato nel novembre 2021.

Il 15 luglio, la cantante aveva condiviso un video su Instagram mentre cantava una nuova un suo successo del 1998, “… Baby One More Time”, scrivendo: “Non ho condiviso la mia voce per molto tempo … forse troppo”. La nuova versione di “Tiny Dancer” sarebbe il primo singolo ufficiale della vincitrice del Grammy dopo “Slumber Party” del 2016, apparso nel suo album “Glory”. “L’hanno già suonato per le persone della loro etichetta discografica e tutti stanno impazzendo. È un brano eccezionale”, ha anticipato la fonte a Page Six. “Dicono che questa sarà la canzone dell’estate”.



“Tiny Dancer” è stato scritto da John e Bernie Taupin e originariamente pubblicato nell’album del 1971, “Madman Across the Water”, e poi come singolo nel 1972. È stato classificato al 47esimo posto nella classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi di Rolling Stone nel 2021.