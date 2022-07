Addio all’attore britannico David Warner, aveva recitato in “Titanic” e “Tron”

Morto a causa delle complicazioni di un tumore

David Warner, attore britannico e volto celebre del cinema internazionale è morto domenica scorsa a 80 anni. Ad annunciarlo alla BBC la sua famiglia, che ha diffuso la notizia “con un cuore estremamente pesante”. Warner è deceduto a causa delle complicazioni di un tumore. Oltre che per molte altre sue interpretazioni era anche noto per aver vestito i panni del malvagio aiutante di Billy Zane, Spicer Lovejoy, nel blockbuster “Titanic” del 1997, di James Cameron.



Di recente è apparso nel ruolo dell’eccentrico ammiraglio Boom in “Mary Poppins Returns”. Warner è morto domenica a Denville Hall, una casa di cura per gli operatori dell’industria dell’intrattenimento. “Negli ultimi 18 mesi si è avvicinato alla sua diagnosi con una grazia e una dignità eccezionali”, ha detto la sua famiglia alla Bbc. “Ci mancherà moltissimo, mancherà alla sua famiglia e ai suoi amici, e sarà ricordato come un uomo, partner e padre dal cuore gentile, generoso e compassionevole, il cui lavoro straordinario ha toccato la vita di così tanti nel corso degli anni. Abbiamo il cuore spezzato”, ha concluso la famiglia dell’attore.

Prima di apparire nel kolossal “Titanic” Warner aveva ricoperto anche il ruolo di protagonista in “S.O.S. Titanic” (1979). Più tardi ha recitato anche in “Tron”, “Morgan matto da legare”, “Cane di paglia”, “Star Trek VI – Rotta verso l’ignoto” e in televisione nella serie cult “I segreti di Twin Peaks”.