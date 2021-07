Lucifer 6, la stagione finale arriva prestissimo: Netflix annuncia a sorpresa la data di uscita!

Il diavolo ne ha combinata un’altra! A sorpresa, durante il panel dedicato alla serie in occasione del Comic-Con@Home, è stata annunciata la data di uscita della sesta e ultima stagione di Lucifer, la popolarissima serie che ha trovato su Netflix una nuova vita (e altre tre stagioni aggiuntive) dopo la cancellazione da part di FOX. Il servizio di video in streaming ha fatto sapere tramite uno scoppiettante video annuncio (che è un omaggio all’episodio pilota della serie) che il capitolo finale del drama con Tom Ellis arriverà il 10 settembre.

Lucifer: La sesta stagione esce a settembre

Si tratta di una notizia che arriva inattesa, considerati i soliti tempi – molto dilatati – a cui i fan della serie erano loro malgrado abituati (tra la prima parte della quinta stagione e la seconda erano trascorsi, per esempio, ben 9 mesi). Per vedere le ultime avventure del Signore degli Inferi (beh, dopo il finale della quinta stagione in realtà “promosso” da suo padre come il nuovo Dio) dovremo invece aspettare davvero poco. E, cosa più incredibile, non dovremo spasmodicamente attendere tra una prima e una seconda parte, visto che Netflix rilascerà l’intera stagione – composta da 10 episodi – nello stesso giorno.

La trama dell’ultima stagione e le dichiarazioni dei co-showrunner

Al panel del Comic-Con@Home hanno partecipato Tom Ellis (che proprio qualche giorno fa aveva postato una foto scattata sul set della sesta stagione solleticando la curiosità dei fan) e i co-showrunner della serie Joe Henderson e Ildy Modrovich. “È davvero la nostra stagione di addio”, aveva detto Henderson qualche mese fa riferendosi alla decisione di Netflix che in un primo momento aveva cancellato la serie dopo la quinta stagione, per poi ordinarne una sesta e “ultima ultima”. “C’è una storia che non sapevamo di dover raccontare fino a quando non siamo arrivati ​​al finale e della quinta stagione. E una volta che siamo arrivati a quel punto, ci siamo resi conto che c’era materiale per un’intera stagione degna essere sviscerata e di di cui siamo entusiasti”, aveva aggiunto.

“Questo è tutto. La stagione finale di Lucifer, per davvero questa volta”, recita la sinossi ufficiale diffusa da Netflix. “Il diavolo in persona è diventato Dio… quasi. Perché esita? E mentre il mondo inizia a disfarsi senza un Dio, cosa farà per risolvere le cose? Unitevi a noi per salutare in modo agrodolce Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan. E preparate i fazzoletti”.

