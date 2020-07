Rete 4, stasera torna “Freedom”

Stasera, in prima serata, Retequattro ripropone il meglio delle edizioni 2018 e 2019 di «Freedom» condotto da Roberto Giacobbo.

Al centro dell’appuntamento settimanale: l’Obelisco Incompiuto di Assuan (Egitto), Fucino (Abruzzo), Om Seti II (Egitto), l’Altare della Patria (Roma).

Divulgazione pop, ma con la D maiuscola. Fatta di immagini originali e sorprendenti, grandi personaggi, testimoni dei fatti e domande cui dare una risposta, viaggiando sull’imponente track di «Freedom» attraverso i luoghi più importanti dell’Italia e del mondo.

Reportage spettacolari, dai colori vividi, curati in ogni aspetto, grazie a tecnologie top di gamma, con macchine da presa che montano lenti cinematografiche configurate per ottenere il massimo dei dettagli; microcamere; fotocamere leggere; action cam; telecamere UHD al lavoro in simultanea con droni di ultima generazione, cui si aggiungono uso di AR (Augmented-Reality), scanner 3D, laser, modelli a nuvole di punti.