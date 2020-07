Rai1, oggi appuntamento con la replica di “Ora o mai più”

Cadere e rialzarsi. Succede nella vita ma anche nel corso di una sfida. Succede sul palcoscenico di “Ora o mai più” dove il programma di Rai1, condotto da Amadeus, è entrato nel vivo tra colpi di scena e sorprese impreviste. Mix di emozioni anche col terzo appuntamento in onda ,alle 16.10. Spinti dai rispettivi Maestri a sfoderare tutto il loro talento e a combattere armati soltanto delle note dei grandi successi musicali del passato, gli otto cantanti in campo puntano ad ottenere la vittoria della prima edizione per tornare a cavalcare il successo popolare.

A guidare la classifica parziale alla seconda puntata, intanto, è Lisa, ma tutto può accadere. I concorrenti, infatti, devono fare i conti soprattutto con la propria emotività. Alessandro Canino e Marco Armani sembrano essere i più sensibili di fronte alla sfida che Amadeus definisce “un treno da prendere al volo”, ma sorprese – in questa terza puntata – potrebbe riservarle Stefano Sani, che finora è apparso ancora incredulo e a tratti sognante al fianco della Maestra Marcella Bella. La regia è di Stefano Vicario. Dirige l’orchestra il maestro Leonardo De Amicis.