Letizia Ortiz con le figlie Leonor e Sofia è come una diva: le accolgono con grida e applausi

La regina porta le bambine con sé e il marito per una serata speciale a teatro. Appena scendono dall’auto… è un tripudio! Al punto che sembra di essere a Hollywood

Letizia Ortiz e Felipe di Spagna non si fermano davvero più. Continuano il loro tour per il Paese, facendo sentire la vicinanza della corona spagnola alle comunità locali, soprattutto quelle più colpite dal coronavirus. E soprattutto quelle autonome…



Questa volta, a Merida, si fanno accompagnare anche dalle figlie Leonor e Sofia. E l’accoglienza è… da dive!

NOTTE A TEATRO – Letizia Ortiz arriva con il marito Felipe di Spagna e le figlie Leonor e Sofia al Festival del teatro classico di Merida. E appena scendono dall’auto che li accompagna all’ingresso dell’edificio, sembra di essere catapultati a Hollywood: l’accoglienza è più quella riservata alle dive del cinema che quella che si deve a una regina e alle sue figlie… Sono applausi, urla, flash di fotografi… Sembra proprio di essere su un red carpet!

SPALLE SCOPERTE – Per l’occasione, Letizia Ortiz sceglie un abitino leggero nero a pois, con le spalline molto sottili. Elegante anche se non da gran sera, come sarebbe previsot per una sera a teatro. Ma a una diva… si può concedere questo e altro!





Oggi.it