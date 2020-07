Elodie abbraccia una bimba a fine concerto e pubblica la foto. Il padre della piccola: “Grazie”

La cantante ha condiviso sui social il gesto affettuoso di una piccola fan: “Un’emozione che spero si porterà a lungo”, ha scritto il padre della bimba tra i commenti all’immagine

Questa foto mi riempie il cuore”, ha scritto Elodie a corredo dell’immagine che su Instagram la mostra sorridente mentre accoglie teneramente tra le sue braccia una piccola fan alla fine della sua esibizione in Val d’Aosta. “Qualche giorno fa ho cantato a 2400 metri e questa bambina a fine concerto mi ha portato dei fiori appena raccolti e si è fiondata tra le mie braccia.



Grazie”, si legge ancora nella didascalia della cantante che ha descritto così la gioia di essere stata destinataria di tanto affetto da parte di una bambina mossa dalla più autentica spontaneità.

E’ vero, il periodo impone ancora tutta la cautela del caso nel rispettare il distanziamento sociale, ma evidentemente davanti alla sua beniamina la piccola non ha saputo resistere e, dal canto suo, la stessa Elodie non ha saputo frenare un entusiasmo tanto dolce catturato in uno scatto che ha commosso i follower.

E tra loro, tra le decine e decine di utenti che hanno commentato l’emozione di quell’abbraccio, c’è stato anche il padre della piccola protagonista che ha voluto ringraziare Elodie per aver regalato alla figlia un momento indimenticabile. “Sono il papà di Greta, quella bimba che ti ha abbracciato durante il tuo concerto”, ha scritto l’uomo tra i commenti alla foto: “Ascolta sempre le tue canzoni, le piaci tanto e quell’abbraccio è stato un sogno per lei. Un’emozione che spero si porterà a lungo. Ti ringrazio con tutto il cuore. Sei una bellissima persona. Greta mi ha detto di dirti che spera di rivederti ancora”.

Un bellissimo attestato di gratitudine all’umanità di un personaggio che sa smettere di essere tale quando il momento lo richiede.

