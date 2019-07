Penelope Muccino, A Star Is Born

Nel cast de «I migliori anni» di Gabriele Muccino c’è una «new-entry» che qui vi riveliamo in esclusiva: Penelope, 10 anni, terzogenita del regista, nata dall’amore con Angelica Russo. Il suo è un ruolo «tosto», e in realtà non è nemmeno il primo davanti alla macchina da presa…

Quando respiri cinema fin dalla nascita, corri il rischio che ti rimanga dentro. Potrebbe essere il caso di Penelope, 10 anni, figlia di Gabriele Muccino e della moglie Angelica Russo. Penelope sullo schermo debutterà al cinema ufficialmente nel febbraio 2020 in I migliori anni, diretta dal papà regista (nel cast Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Nicoletta Romanoff, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria ed Emma Marrone).

Ma a ben guardare, sul set Penelope c’è sempre stata. L’abbiamo vista neonata «in incognito» tra le braccia di Vittoria Puccini in Baciami ancora, sequel deIl primo bacio, primo grande successo del regista romano. Era il 2010, e lei volteggiava anche nel video della canzone omonima di Jovanotti. E dopo ha fatto un’incursione, anche in quel caso rimasta «anonima», in Padri e figlie, la pellicola girata da Muccino a Hollywood – protagonista Rusell Crowe – e dedicata proprio a lei che una volta gli aveva chiesto: «Papà, ma tu quando morirai?».

Adesso, al primo ruolo ufficiale, interpreta Sveva, figlia di Romanoff e Favino.E chi l’ha vista sul set racconta abbia un talento naturale, nonostante i genitori non abbiano mai fatto nulla per assecondarlo. Il suo è un personaggio drammatico, un ruolo molto intenso. Piccole star crescono.

