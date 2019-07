‘Orange is the new black’, al via l’ultima stagione. Fan in crisi e all’asta i costumi

Da oggi su Netflix gli ultimi tredici episodi. Su ebay oggetti dal set in vendita fino a settembre

È il momento di dire addio alle donne di Litchfield. Da oggi è disponibile in streaming la settima ed ultima stagione di Orange is the new black in cui le donne di tirano le somme su come il carcere le abbia cambiate per sempre. E sotto l’ashtag #OITNB sui social si moltiplicano i messaggi tra chi è felice per i nuovi tredici episodi e chi è già in lutto per la fine di questa saga così amata ideata dalla sceneggiatrice Jenji Leslie Kohan nelr 2013.È la resa dei conti in questa nuova stagione. Piper affronta la vita al di fuori delle sbarre, mentre quella di Max, corrotta e ingiusta come sempre, continua senza di lei. Mentre l’amicizia di Taystee con Cindy è ancora in bilico, si avvicina il giorno in cui Taystee verrà processata a vita. Il recente calo di profitti del Polycon fa confrontare Gloria e il suo staff di cucina con difficili realtà; intanto le altre protagoniste continuano ad inseguire chi le droghe, chi i propri sogni, affrontando la realtà del loro posto in questo mondo.A partire da oggi, anche per lenire il dispiacere dei fan, sono all’asta 950 oggetti tra costumi e memorabilia della serie su ebay: lo striscione “Lasagna in the oven” (“Lasagna in forno”), con cui Lorna annuncia al marito di essere incinta, gli iconici occhiali di Alex, il cacciavite di Boo, l’orsacchiotto di Pennsatucky, i vassoi della mensa, i cartellini e le uniformi indossate dalle protagoniste, persino il dito mozzato della guardia Humphrey. L’asta durerà fino al 20 settembre con 100 pezzi aggiunti ogni settimana.

