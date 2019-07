Alle 13 andrà in onda, su Sky, la sfida tra Juventus e Team K-League

A due giorni di distanza dal derby d’Italia, la Juve torna oggi in campo a Seul e in televisione all’ora di pranzo: i bianconeri affrontano infatti alle 13 in amichevole il Team K-League, una selezione dei migliori giocatori della massima serie coreana.

Il match viene trasmesso in diretta su Sky Sport Serie A, la telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani.

Sempre oggi, stesso canale per un’altra amichevole con una squadra italiana impegnata: Colonia-Bologna, alle 18 su Sky Sport Serie A con Riccardo Gentile al microfono.

La Juve sarà inoltre protagonista su Sky nel match della vigilia di Ferragosto nella tradizionale sfida di Villar Perosa tra Juventus A e Juventus B con inizio alle 17.

Daniele Cavalla, La Stampa