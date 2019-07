Lunedì ci saranno i nuovi episodi di “Winx Club”, in onda su Rai Yoyo

Da lunedì, alle 18.15 arrivano su Rai YoYo i nuovi episodi dell’ottava stagione di Winx Club, la serie dedicata alla fatine più amate dalla bambine, coprodotta da Rainbow e Rai Ragazzi.

Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna, grazie alla loro magia e ai valori quali amicizia, positività, generosità e impegno, di cui da sempre si fanno ambasciatrici, hanno fatto crescere in questi 15 anni milioni e milioni di bambine, accompagnando diverse generazioni e diventando a tutti gli effetti un “evergreen”, una realtà di portata internazionale, ma allo stesso tempo costituita da traguardi tutti italiani. La prima serie delle magiche eroine debuttava infatti il 28 gennaio del 2004, su Rai 2. Da allora, il loro successo non ha conosciuto arresti e difficoltà. E per il 15mo anniversario le fatine tornano con l’ultimo capitolo della saga: i nuovi episodi dell’ottava serie, Winx Club 8, che le riporta sotto i riflettori.

Dal loro esordio, le Winx, nate dalla fantasia e dal talento di Iginio Straffi, sono cresciute, hanno saputo reinventarsi, stare al passo con i tempi, se non perfino anticiparli, conquistando intere generazioni di bambini e ragazzine di ogni latitudine del mondo. L’evoluzione delle fatine che in questi anni hanno portato, con Rainbow, l’audiovisivo italiano in tutto il mondo, è passata dai primi disegni a mano realizzati da Iginio Straffi sino all’animazione in 3D con effetti speciali di elevatissima qualità realizzati negli studi di Rainbow CGI. Siamo alla ottava serie in 15 anni, tutte coprodotte dalla Rainbow con la Rai.