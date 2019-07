Domenica andrà in onda, su Rai2, la prima puntata di “Jams”

Aiutare i ragazzi a decifrare i comportamenti ambigui degli adulti, a non farsi manipolare, a riconoscere i rischi e soprattutto a parlaresuperando la paura e la vergogna è l’obiettivo della serie tv “JAMS” che, dopo aver debuttato con grande successo su Rai Gulp e su Rai Play, arriva anche su Rai2 da domenica 28 luglio alle 07.50 per 5 settimane. Aiutare i ragazzi a decifrare, a, ae soprattutto asuperando la paura e la vergogna è l’obiettivo della serie tv “” che, dopo aver debuttato con grande successo sue su, arriva anche

Coprodotta da Rai Ragazzi e Stand by Me con la consulenza scientifica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che ha seguito il lavoro in fase di scrittura e di ripresa, “JAMS” è la prima serie per ragazzi ad affrontare il tema delle molestie sessuali sui minori.

JAMS sono Joy (Sonia Battisti), Alice (Giulia Cragnotti), Max (Andrea Dolcini) e Stefano (Luca Edoardo Varone) quattro amici, ragazzi che frequentano la prima media come tanti altri, che vivono le esperienze tipiche della loro età, come i primi amori, le amicizie e le piccole rivalità. Quest’anno la scuola organizza un contest di cucina e Joy, chef in erba, riesce a convincere gli amici a partecipare formando la squadra dei Jams.

Tutto sembra andare nel migliore dei modi, ma un’ombra si allunga sulla loro spensieratezza: la solare Joy sarà vittima di molestie da parte di un vicino di casa, un insospettabile amico di famiglia. Il suo carattere cambia, si isola, anche il rendimento scolastico va in crisi: saranno i suoi amici, grazie alla forza del loro legame, ad accorgersene e a salvare Joy. E alla fine i Jams vinceranno il contest, premiati da un grande chef: Alessandro Borghese. Interpreta la sigla il giovane cantautore e attore Ruggero Pasquarelli (Violetta, Soy Luna), amatissimo dai ragazzi.

Ideata per Rai Ragazzi da Simona Ercolani, già showrunner dell’amatissima serie per ragazzi “Sara e Marti #LaNostraStoria”, e diretta da Alessandro Celli, “JAMS” è stata girata con l’innovativa tecnica del constructed reality, in cui la recitazione è per lo più legata all’improvvisazione spontanea, pur seguendo uno script. La storia è narrata da Alice, la migliore amica di Joy, che racconta la vicenda a posteriori direttamente al pubblico. Sarà proprio la forte amicizia che lega i protagonisti a far scattare l’allarme di fronte agli strani comportamenti di Joy e a spingere Alice a chiedere aiuto alla sua mamma. Lo scopo della serie è appunto quello di spingere i ragazzi a parlare con i genitori o con un adulto di fiducia, in caso di comportamenti non corretti di altri adulti.

“JAMS” è una coproduzione Rai Ragazzi e Stand By Me. Una serie di Simona Ercolani, produttore e Direttore Creativo, scritta con Angelo Pastore, Mariano Di Nardo, Josella Porto, con la consulenza scientifica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Regia di Alessandro Celli. È composta da 10 episodi da 25 minuti. Hashtag ufficiali della serie: #JamsLaSerie e # MeglioParlarne.