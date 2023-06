“Temptation Island”, sette coppie si mettono alla prova

Lunedì 26 giugno in prima serata su Canale 5 la nuova attesissima edizione del docu-reality “Temptation Island“. Protagoniste del programma sette giovani coppie non sposate e senza figli in comune che partecipano per mettere alla prova la loro relazione. Narratore delle vicende è Filippo Bisciglia, pronto ad affiancare e sostenere i ragazzi in questo viaggio.

Ecco le sette coppie

Gabriela, 19 anni e Giuseppe, 24 anni, fidanzati da sette anni; Alessia, 32 anni e Davide, 39 anni, fidanzati da undici anni; Daniele, 33 anni e Vittoria, 32 anni, fidanzati da quattro anni; Manu, 27 anni e Isabella, 26 anni, fidanzati da tre anni e mezzo; Ale, 31 anni e Federico, 31 anni, fidanzati da tre anni; Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo e Perla, 25 anni e Mirko, 26 anni, fidanzati da cinque anni.

Le tentazioni di 28 single

Il loro viaggio nei sentimenti prende il via ancora una volta nel resort “Is Morous Relais” a sud della Sardegna: le 7 coppie si separano in due diversi villaggi per 21 giorni. Con loro 28 single: 14 ragazzi nel villaggio delle fidanzate e 14 ragazze nel villaggio dei fidanzati che tra momenti di leggerezza e spensieratezza, cercano di farli riflettere confrontandosi con loro sulle loro storie d’amore e sulla solidità dei loro sentimenti.

Le prove del falò

Immancabili gli appuntamenti ai falò, dove i fidanzati o le fidanzate sono chiamati per nuove e importanti rivelazioni attraverso video che mostrano i fatti che accadono nei rispettivi villaggi. Solo nel falò di confronto finale le coppie finalmente si incontrano per discutere, cercare di chiarire le proprie scelte e le proprie posizioni e scegliere se interrompere la propria storia oppure uscire dal programma mano nella mano più uniti e innamorati di prima.

Alessia e Davide

Alessia, 32 anni, lavora come assistente sociale presso l’ospedale di Terracina. Vive con il compagno Davide, 39 anni che lavora con il 118 come autista di ambulanza. Stanno insieme da 11 anni. A Temptation Island scrive Alessia che dopo aver avuto una relazione di circa due anni con una persona molto più grande di lei e dopo essere stata scoperta dal suo fidanzato Davide ha fatto di tutto per riconquistarlo ma, secondo lei, senza esserci riuscita. Vuole partecipare al programma per capire se può continuare a rimanere insieme a Davide o se si devono definitivamente allontanare. Davide ha tenuto nascosto ad Alessia che sapeva di questa storia per un anno e mezzo. Decide di partecipare al programma per capire se riesce a perdonare Alessia e, soprattutto, a dimenticare quello che gli è stato fatto.

Gabriela e Giuseppe

Gabriela, 19 anni, estetista, sta con Giuseppe, 24 anni, che lavora nell’azienda di famiglia. Sono di Scafati e stanno insieme da sette anni, da quando erano poco più che ragazzini. Giuseppe è stato il suo primo bacio, il suo primo tutto. A Temptation Island scrive Gabriela: a gennaio 2023 scopre che Giuseppe si era iscritto di nascosto su un sito di incontri. Lo scopre perché Giuseppe aveva lasciato per sbaglio il numero di Gabriela ad una ragazza. Questa ragazza la contatta convinta di parlare con Giuseppe, a quel punto Gabriela scopre che lui si faceva chiamare “American Boy”. E’ convinta che l’abbia tradita anche se lui ha sempre negato di averlo fatto. Vuole partecipare a Temptation Island perché non si fida più di Giuseppe. Giuseppe partecipa a Temptation Island perché sa di aver sbagliato e vuole dimostrare a Gabriela che può fidarsi di lui.

Daniele e Vittoria

Daniele, 33 anni, direttore di un supermercato a Cesano. Divorziato, ha un figlio da un precedente matrimonio, convive a Roma con Vittoria 32 anni che ha aperto un centro estetico. Stanno insieme da 4 anni. A Temptation Island scrive Daniele perché da un anno Vittoria gli chiede insistentemente un figlio. Le cose tra loro però non vanno bene perché litigano di continuo e vorrebbe capire se la situazione tra lui e Vittoria può migliorare e se sono veramente pronti a fare un figlio, oppure no. Vittoria si era prefissata di avere un figlio entro i 30 anni e si sente fuori tempo massimo. Vuole capire se Daniele è pronto a costruire veramente un futuro con lei.

Manu e Isabella

Manu, 27 anni, tranviere fidanzato con Isabella, 26 anni, lavora presso un’agenzia di organizzazione di eventi. Entrambi sono di Milano. Stanno insieme da tre anni e mezzo. Manu e Isabella vengono da due realtà socio economiche completamente diverse. Lui proviene da un quartiere popolare mentre lei ha sempre vissuto nel centro di Milano. Manu scrive a Temptation Island perché è molto innamorato di Isabella, sogna un futuro con lei tant’è che vorrebbe anche andare a conviverci, ma non trova un punto di incontro su dove andare. Isabella è certa dell’amore che prova per il suo fidanzato ed è sicura che i problemi che ci sono tra loro non dipendono dalla loro differenza sociale, ma dal carattere di Manu. Vuole partecipare al programma per vedere se Manu riesce finalmente a dimostrare di essere un uomo centrato.

Ale e Federico

Ale, 31 anni, receptionist al porto di Trieste, convive con Federico, 31 anni, programmatore. Stanno insieme da tre anni e convivono da novembre 2021. A Temptation Island scrive Ale perché è stanca del suo fidanzato. Vorrebbe maggiori certezze sul loro futuro perché sogna un matrimonio e una famiglia, mentre Federico non le dà nessuna stabilità, nemmeno sui sentimenti che prova per lei. Federico ha una visione del futuro completamente diversa da quella di Ale. Non vuole sposarsi e non vuole avere figli, inoltre deve capire bene i suoi sentimenti nei confronti della sua fidanzata.

Francesca e Manuel

Francesca, 23 anni, tecnico della riabilitazione psichiatrica, da due anni e mezzo sta con Manuel, 30 anni, rappresentante farmaceutico. Hanno convissuto per un anno e attualmente sono in una fase transitoria. A Temptation Island scrive Francesca perché Manuel la lascia ogni due per tre e nell’arco di questi due anni e mezzo l’ha lasciata circa 5 volte. Lei è sempre lì che l’aspetta e lui di questo se ne approfitta. E’ esausta e vorrebbe che Manuel avesse chiaro ciò che vuole: stare con lei oppure no. Manuel ammette che non può continuare a lasciare la sua fidanzata ogni due per tre. Partecipare al programma gli farà capire se realmente vuole stare con Francesca oppure no.

Perla e Mirko

Perla, 25 anni. Nata e cresciuta a Salerno, ha un e-commerce da un anno. Convive a Rieti da circa 3 anni con Mirko, 26 anni, nato e cresciuto a Rieti. Lavora nella catena di famiglia di pizza al taglio. Stanno insieme da 5 anni. A Temptation Island scrive Perla perché per amore di Mirko si è trasferita a Rieti, allontanandosi dalla sua città, dalle sue amiche e dalla sua famiglia, ma ad oggi non è convinta della sua scelta perché sente di non essere felice. Da quando si è trasferita è insoddisfatta della vita che conduce, quindi partecipa per capire se Mirko è la persona giusta con cui costruire un futuro. Mirko è sicuro di fare di tutto per far stare bene la sua fidanzata e non farle sentire la mancanza delle proprie abitudini e dei propri affetti. Il problema per lui è che vede un muro davanti a sé, come se qualsiasi cosa facesse non fosse mai quella giusta. Partecipa al programma per capire se la scelta di Perla di andare a vivere da lui sia giusta oppure no.