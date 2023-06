Targhe Tenco, ecco i nomi dei finalisti dell’edizione 2023

Svelati i finalisti delle Targhe Tenco 2023, il maggior riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’anno (dall’1 giugno 2022 al 31 maggio 2023). Artisti e progetti discografici trasversali nei generi e votati dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti musicali ed esperti di musica. Le sezioni sono sei: 4 riservate ai cantautori (canzone singola, disco in assoluto, disco in dialetto, opera prima), 1 riservata a interpreti di canzoni non proprie e 1 riservata agli album collettivi a progetto, ovvero compilation di vari interpreti costruite su un tema esplicito e dichiarato in grado di unire tutte le canzoni, il cui riconoscimento va al produttore. In questa prima fase la giuria ha votato i finalisti delle sei sezioni, di cui il dettaglio di seguito in ordine alfabetico. La sezione Canzone singola contiene più nomination in conseguenza agli ex aequo, contro le tradizionali cinque delle altre categorie; nella sezione Album collettivo a progetto sono risultati tre i titoli votati rispondenti al regolamento. Da oggi, lunedì 26 giugno, prenderà il via il secondo turno di votazioni che terminerà lunedì 3 luglio, quando verrà proclamato il vincitore di ogni sezione. Non esistono candidature in quanto i giurati votano liberamente secondo quanto ascoltato nel corso dell’anno.

TARGHE TENCO 2023, I FINALISTI



DISCO IN ASSOLUTO: Baustelle (Elvis), Vinicio Capossela (Tredici canzoni urgenti), Madame (L’Amore), Nada (La paura va via da sé se i pensieri brillano), Giovanni Truppi (Infinite possibilità per esseri finiti).



MIGLIOR ALBUM IN DIALETTO: Almamegretta (Senghe), Patrizia Cirulli (Fantasia. Le poesie di Eduardo in musica), Gnut (Nun te ne fa), Giuseppe Moffa (Uauà. Omaggio in musica a Eugenio Cirese), Peppe Voltarelli (La grande corsa verso Lupionopolis).



OPERA PRIMA: Colla Zio (Rockabilly Carter), Federico Dragogna (Dove nascere), Brando Madonia (Le conseguenze della notte), Claudio Orfei (My Wonderland), Daniela Pes (Spira).



INTERPRETE DI CANZONI: Alice (Eri con me), Rossana Casale (Joni), Francesco Guccini (Canzoni da intorto), Musica Nuda (Girotondo De André), Raiz (Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’’a morte).



CANZONE SINGOLA: Non esiste altro (Paolo Benvegnù feat. Malika Ayane), La cattiva educazione (Vinicio Capossela), Andare Oltre (Niccolò Fabi), ‘A libertà (‘O respiro de pprete) (Canio Loguercio), Replay (The Niro), Nei rami (Verdena).



ALBUM COLLETTIVO A PROGETTO: “Cover Me Bruce Springsteen”, “Music for Change – Collective Album #22”, “Nella notte ci guidano le stelle. Canti per la Resistenza”.