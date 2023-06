Morto Frederic Forrest, lo “Chef” di Apocalypse Now

È morto venerdì 23 giugno, all’età di 86 anni a Santa Monica, in California, Frederic Forrest, attore e caratterista che ebbe nel 1979 il suo anno magico, con la partecipazione al capolavoro di Francis Ford Coppola Apocalypse Now e una nomination agli Oscar come migliore attore non protagonista per The Rose di Mark Rydell.

IL MESSAGGIO DI BETTE MIDDLER

La sua morte è stata confermata dalla sorella Ginger Jackson dopo essere stata inizialmente annunciata da Bette Middler, sua coprotagonista in The Rose. “Il grande e amato Frederic Forrest è morto – ha scritto Middler – Grazie a tutti i suoi fan e amici per tutto il supporto dato in questi pochi ultimi mesi. Era un attore eccezionale e un brillante essere umano, e sono stata fortunata ad averlo nella mia vita”.

LA COLLABORAZIONE CON COPPOLA

Nato nel 1979 a Waxahachie, in Texas, Forrest aveva debuttata al cinema nel 1972 con Quando le leggende muoiono di Stuart Millar. Attore in oltre 25 film, l’ultimo dei quali nel 2006, ha legato il suo nome e la sua fama immortale principalmente al ruolo di Jay “Chef” Hicks, ufficiale di Marina riluttante e cuoco per passione di Apocalypse Now. Una performance, la sua, particolarmente convincente anche per il regista Francis Ford Coppola, che lo aveva già diretto in The Conversation nel 1974 e lo volle ancora con sé in Un sogno lungo un giorno (1981) e Tucker – Un uomo e il suo sogno (1988). “Freddie Forrest era una persona dolce e molto amata – ha scritto Coppola – un attore fantastico e un buon amico. La sua perdita mi spezza il cuore”.

I LAVORI CON WENDERS, FERRARA, ARGENTO E HOPPER

Nella sua più che trentennale carriera, Forrest ha lavorato anche con altri grandi registi come Wim Wenders, Abel Ferrara, Dario Argento e Dennis Hopper. È stato diretto anche da Jack Nicholson ne Il grande inganno (sequel del 1990 di Chinatown) e da Johnny Depp in Il coraggioso (The Brave). Era noto anche per aver interpretato per ben due volte lo scrittore Dashiell Hammett in Hammett – Indagine a Chinatown e Citizen Kohn. Aveva recitato anche in diverse serie e miniserie televisive tra cui Quo Vadis? di Franco Rossi.