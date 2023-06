Julian Sands, trovati resti umani nel luogo in cui è scomparso l’attore

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Julian Sands. Secondo quanto riferisce la Cnn, resti umani sono stati trovati in un luogo selvaggio del monte Baldy, nel sud della California, vicino all’area in cui si sono perse le tracce dell’attore britannico. La ricerca di Sands, di cui non si hanno notizie da gennaio, quando è partito per una escursione solitaria nelle montagne di San Gabriel a nord-est di Los Angeles, si è concentrata nell’area del monte Baldy dopo che gli investigatori hanno individuato segnali dal suo cellulare in quell’area.

“Degli escursionisti hanno avvisato l’ufficio dello sceriffo di Fontana dopo aver scoperto resti umani nella natura selvaggia del Monte Baldy”, ha detto il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino in un comunicato stampa. Il maltempo e le condizioni difficili hanno reso rallentato le ricerche, fino alla segnalazione di sabato. L’identificazione dei resti dovrebbe essere completata la prossima settimana.

La carriera sul grande schermo

Sands era diventato molto popolare tra gli Anni 80 e 90 con “Urla del silenzio” e “Camera con vista”, ma aveva legato il suo volto anche al cinema horror come “Il fantasma dell’opera” di Dario Argento e “Aracnofobia”. Con il capello lungo biondo, il portamento aristocratico e il fisico imponente Sands era stato protagonista di film come “Warlock” e “Warlock – L’angelo dell’apocalisse”, “Il segreto della piramide d’oro” e di “Boxing Helena”.