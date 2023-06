I Coldplay omaggiano Milano a San Siro, Chris Martin canta “O mia bela Madunina”

Ogni città, una canzone.

Ogni canzone, un omaggio. I Coldplay dopo le due date a Napoli sono sbarcati a Milano dove hanno tenuto il primo dei quattro concerti in programma allo Stadio San Siro all’interno del loro “Music Of The Spheres World Tour”. Se al Maradona la band britannica avevano omaggiato la città con “Napul’è” di Pino Daniele, in molti avevano scommesso su “O mia bela Madunina” per il capoluogo lombardo (anche se in realtà la canzone mette in competizione le due città). E Chris Martin non ha disatteso le aspettative…

L’omaggio a Milano

Sul finale del concerto, durante il set acustico, Chris Martin, chitarra alla mano, ha intonato quasi per intero (e in un buon milanese) il celebre brano meneghino scritta da Giovanni D’Anzi nel 1934 dedicata alla Madonnina d’oro in cima al Duomo di Milano. Prima il cantante aveva ringraziato gli italiani per “essere così gentili con noi da tanti anni” aggiungendo “Se non vien molto bene, non mettetelo su YouTube”. A Napoli invece il leader dei Coldplay aveva detto dal palco: “Voglio fare i miei complimenti a Napoli per essere campione d’Italia, quindi vi regalo questa canzone e perdonate il mio italiano”, e poi da solo con la chitarra in mano, ha cantato “Napul’è” di Pino Daniele.