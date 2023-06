Glastonbury, Lewis Capaldi si ferma per sindrome di Tourette: i fan cantano al suo posto

Lewis Capaldi si è esibito sabato 24 giugno al Festival di Glastonbury, in Inghilterra. Avrebbe dovuto cantare per un’ora, tuttavia si è dovuto “arrendere”, come egli stesso ha affermato. Quando ha provato a cantare una delle sue canzoni più famose, Someone you loved, si è dovuto fermare più volte. Allora il pubblico in coro ha cantato al suo posto.

Il cantautore e polistrumentista scozzese, affetto dalla sindrome di Tourette che gli è stata recentemente diagnosticata, ha ammesso di essere molto nervoso per la quantità di gente davanti a lui, non abituato a esibirsi davanti a un numero di persone del genere (benché questa per lui non sia la prima volta al Glastonbury).

“Non so cosa dire. Mi sto letteralmente c*****o addosso. C’è un sacco di gente, un sacco di facce. È una cosa piuttosto surreale”, ha ammesso Capldi, il quale però si è offerto di terminare la sua esibizione (“anche se non riesco a cantare bene”, ha sottolineato).