Film stasera in TV da non perdere lunedì 26 giugno 2023

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Whitney Houston – Una voce diventata leggenda, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Biopic sulla bravissima e tormentata cantante, con Naomi Ackie e Stanley Tucci.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Drive, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ryan Gosling e Carey Mulligan in un action di Nicolas Winding Refn. Uno stuntman si infatua della donna sbagliata e finisce nei guai.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Se Dio vuole, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Alessandro Gassmann e Marco Giallini in una commedia. Un cardiochirurgo ateo va in crisi quando il figlio gli dice di voler diventare un sacerdote.

Amici di letto, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Justin Timberlake e Mila Kunis in una commedia romantica. Due amici imposteranno una relazione basata sul sesso ma l’amore li coglierà.

Il peggior lavoro della mia vita, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Gerard Depardieu in una commedia. Per evitare di andare in prigione, un ragazzo deve svolgere 300 ore di servizio comunitario in una casa di riposo.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

The Peacemaker, ore 21:00 su Sky Cinema Action

George Clooney e Nicole Kidman sono un colonnello e una scienziata che indagano su un disastro ferroviario.

Three Kings, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

George Clooney e Mark Wahlberg in un film di guerra e azione. Alcuni soldati americani decidono di impossessarsi di un terreno in cui è presente un tesoro.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

La fabbrica di cioccolato, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Remake del celebre film con Gene Wilder a cura di Tim Burton, stavolta con protagonista Johnny Depp.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Il lupo e il leone, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Una giovane pianista si prende cura di un lupacchiotto e di un leoncino nei boschi del Canada.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Il bunker, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Una famiglia afroamericana in difficoltà accetta di rifugiarsi nel bunker dei vicini ma si rivelerà una scelta sbagliata.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Blanca, ore 21:25 su Rai 1

Serie crime tratta da un romanzo. Una ragazza non vedente sfrutta la sua capacità nel décodage per aiutare la polizia.

C.S.I. Vegas, ore 21:20 su Rai 2

Serie TV spinoff di C.S.I., in questo caso ambientata a Las Vegas.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Temptation Island, ore 21:20 su Canale 5

Reality in cui alcune persone, divise in gruppi, devono resistere alle tentazioni e alle seduzioni che possono porre fine alla loro coppia.

Fast and furious, ore 21:20 su Italia 1

Primo capitolo dell’ormai arcinota saga automobilistica e di azione, con protagonisti Paul Walker e Vin Diesel.

Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, ore 21:15 su La7

Terzo e ultimo capitolo della trilogia prequel de Il Signore degli anelli, con Martin Freeman e Ian McKellen.

Cops – Una banda di poliziotti, ore 21:30 su TV8

Miniserie originale Sky con protagonista Claudio Bisio e ambientata nel mondo della polizia.

Chaos, ore 21:25 su Nove

Action con Jason Statham e Wesley Snipes. Due detective devono fermare una banda di rapinatori.