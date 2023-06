Avatar 3, le prime indiscrezioni sulla trama

Una svolta attenderebbe Avatar 3, il capitolo della saga fantascientifica diretta da James Cameron che era stato originariamente programmato alla fine del 2024 e poi posticipato alla fine del 2025. Secondo alcune indiscrezioni, un nuovo clan di Na’vi chiamato Popolo della Cenere in forza della prossimità agli ambienti vulcanici potrebbe essere coinvolto nello scontro tra le altre due comunità degli Omaticaya, formata anche da Jake Sully e Neytiri, e dei Metkayina, a proprio agio negli ambienti marini. Nel frattempo, il franchise proseguirà la narrazione dello scontro tra i nativi di Pandora e le forze umane della Resources Develpoment Administration e il designer di produzione David Vickery ha anticipato lo svolgimento di una grande scena di battaglia a Bridgehead, la base della RDA sul satellite introdotta nel secondo capitolo Avatar – La via dell’acqua.

UTILIZZATE RISORSE “FOLLI”

“Sono solo sei o sette riprese ma le risorse per creare questa sequenza sono state folli (in senso buono). Il nostro supervisore degli effetti visivi, Steve Ellis, ha fatto un lavoro incredibile per portare in vita queste scene. C’erano quindici diversi tipi di mezzi di traporto di terra di cui centinaia sul pavimento, scintille, polvere bulldozer, gru e scavatori, uomini che guidavano le piattaforme di mobilità amplificata, operai edili, mezzi volanti come le vespe di mare, draghi e dirigibili, centinaia di robot saldatori di assemblaggio che sciamavano sugli edifici tutti in movimento e saldature spot e arco. Era tutto incentrato su come aggiungere ulteriori dettagli per dare vita a questo spazio enorme”.

IL SIGNIFICATO DELLA BATTAGLIA

Vickery ha proseguito il racconto della costruzione di Bridgehead: “Ci sono enormi scavatori che stanno agitando polvere sabbiosa colorata. Ci sono fabbriche sullo sfondo che pompano vapore e fumo e bruciano combustibili fossili. Ci sono venti nel deserto che sollevano la sabbia e la soffiano. Ci siamo chiesti, “come possiamo costruire l’ambiente per ottenere la giusta contaminazione del colore della luce e di inquinamento delle ombre per farla sembrare una cosa assolutamente reale?”. Ogni sforzo è necessario, perché l’epica battaglia nella base della RDA potrebbe rappresentare un evento decisivo non solo per il quartier generale, ma anche perché i Na’vi si scontrerebbero in un contesto dalle caratteristiche terrestri che anticiperebbe il loro prossimo arrivo sulla Terra atteso nei successivi capitoli Avatar 4, atteso nelle sale nel 2029, e Avatar 5, atteso nelle sale nel 2031, ben 22 anni dopo l’uscita del primo capitolo del 2009.