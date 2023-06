Ancora su Temptation Island, uno special su Umberto Balsamo per nobilitare l’amore

(di Tiziano Rapanà) E oggi, che ritorna Temptation Island su Canale 5, edifico un monumento per onorare l’amore. L’idea stessa di lui e lei che si incontrano e rimirano l’esistente con il pensiero di cambiare tutto. Non ci saranno templi perché non è il tempo di costruire dogmi, per dannare le persone con nuovi pregiudizi. Non ci sarà il marchio del manicheismo né icone. L’uomo e la donna, così come sono, inciamperanno tra i sassi della imperfezione. Canale 5 ti prego corri ad onorare l’amore con uno special su Umberto Balsamo. Lui e le sue canzoni su un palco vivo di ricordi ed emozioni. Balsamo, figlio della bella terra catanese che ha dato i natali ai fratelli Bella e ai fratelli Morgia, cantore di un’idea di sentimento nobile e discreto. Ora che tutto scivola nell’usitato, si dovrebbe cercare un nuovo pianeta per espatriare. Vorrei un mondo dove un tizio qualsiasi dica al vivacchiatore più indomito: “Io non sono diverso, sono me stesso. Il problema sei tu che vuoi essere uguale al mondo”. Ma gli individui amano conservarsi nella salamoia della protervia, che li rende medici, architetti, ingegneri, autori tv, scrittori, attori… Tutti tengono ai loro ruoli e guai a schivare le trappole della società. E come si può pensare l’amore nel bel mezzo di questo assurdo conformismo? L’ovvietà trionfa nelle cartoline virtuali su WhatsApp, nei giorni di festa comandata. Le frasi non cambiano, il tono è il medesimo: auguri, auguri, auguri. Ma non è un mantra, è un diversivo e un perditempo nell’attesa di una portata. Umberto Balsamo è la soluzione per un ritorno alle cose che valgono. Una prima serata dove si raccontano i grandi classici della sua musica è un mio pensiero ed un’aspirazione viva. Nell’attesa, guarderò quelle Storie di donne al bivio – futuro programma della concorrenza – che racconterà la sensibilità e la tenacia di una femminilità che non si riduce a femminino, ma sfida la ferocia di una collettività che vuole opprimere anziché valorizzare l’unicità. Ma adesso è tempo dei reality. E dei sogni disegnati come in un freddo post sui social. Inciampare in un abbaglio: per alcuni è amore.

