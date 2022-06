Zucchero apre il concerto dei Rolling Stones. Il 27 giugno in Germania

Zucchero e i Rolling Stones, la storia continua! L’Artista, infatti, per la seconda volta nella sua carriera è stato chiamato dalla band ad aprire uno dei concerti del loro “Sixty” tour. Appuntamento in Germania, il 27 luglio alla Veltins-Arena di GELSENKIRCHEN

Per la seconda volta nella sua carriera, Zucchero è stato chiamato dai Rolling Stones (Rolling Stones a Milano, lunga notte di rock’n’roll a San Siro. Omaggio a Charlie Watts) ad aprire uno dei concerti del loro “Sixty” tour: il 27 luglio alla Veltins-Arena di GELSENKIRCHEN (Germania). “Sono onorato e grato agli Stones per avermi scelto per la seconda volta come ‘gladiatore’ per preparare il loro arrivo sul palco di Gelsenkirchen – dichiara Zucchero -. Un altro passo importante nel mio viaggio. Un’altra storia bella da raccontare ai miei nipoti. Evviva gli Stones”.

CONTINUA IL “WORLD WILD TOUR”

Dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia da Covid-19, il “World Wild Tour” è partito il 18 aprile da Glasgow (Regno Unito), ha registrato il sold out dei due concerti alla Royal Albert Hall di Londra e richiamato oltre 150.000 spettatori, italiani e internazionali, con i 14 concerti tenuti in Italia, all’Arena di Verona. Il tour vedrà l’Artista impegnato in tutto il mondo fino al mese di ottobre.

Il “World Wild Tour” a luglio continuerà in importanti città europee e toccherà nuovamente anche l’Italia. Con oltre 2 ore di musica e una scaletta sempre diversa, Zucchero rende ogni concerto un’esperienza unica per il suo pubblico, reinterpretando i suoi più grandi successi e i brani degli ultimi progetti discografici, “Discover” e “D.O.C.”, accompagnato sul palco da una super band d’eccezione.

L’artista attraversa tutta la sua grande carriera, passando dai brani più recenti alla carica e l’energia di hit che hanno segnato la storia della musica italiana. Sul palco, insieme a lui, la band internazionale composta da: Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns) e Oma Jali (backing vocals).