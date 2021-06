Musica, hit parade in vetta ancora Sangiovanni

Per la seconda settimana consecutiva è ancora Sangiovanni, il giovane cantautore arrivato secondo nel talent di Canale 5, Amici, (vinto quest’anno dalla ballerina Giulia), a dominare la classifica Fimi/Gfk degli album piu’ venduti di questa settimana, con la compilation che porta il suo nome. Guadagna una posizione e si fermano sul secondo gradino i Maneskin, vincitori di Sanremo 2021 e dell’Eurovision Song Contest. L’album da 14 settimane nella hit parade e’ Teatro d’Ira Vol.I. Sale un gradino fino al terzo posto il rapper Rkomi con il nuovo album Taxi Driver. In ascesa dalla dodicesima posizione segue al numero 4, Capo Plaza con Plaza (Deluxe edition), da 22 settimane in classifica.

Quinto gradino occupato stabilmente da Aka 7Even, omonimo debut album del poliedrico artista campano, pubblicato da Columbia Records/Sony Music Italy. Segue in sesta posizione una new entry, Mentre nessuno guarda, nuovo album del rapper Mecna.

Altro nuovo ingresso della top ten al decimo posto è quello di Gigi D’Alessio con Buongiorno, diciannovesimo album in studio del cantautore.

Primo tra i singoli il più scaricati è Mille del trio-rivelazione Fedez Achille Lauro & Orietta Berti. Il vinile più venduto è Banzai (Lato Arancio) dell’artista bresciano Frah Quintale, che a un anno dall’uscita della prima parte del progetto, Banzai (Lato Blu) chiude, con questo capitolo, il progetto che ci ha accompagnato per tutto il 2020.

ANSA