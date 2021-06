Lily Collins sarà la protagonista del live action sulla bambola Polly Pocket

Transformers, G. I. Joe, Masters of the Universe, Lego, Barbie, UNO, Hot Wheels… sono un’infinità ormai i film ispirati a celebri giocattoli per bambini. A questi se ne aggiungerà uno alquanto bizzarro, che vedrà protagonista Lily Collins nei panni della bambola tascabile Polly Pocket, con cui generazioni di bambine hanno giocato. La regia, nonché la sceneggiatura e la produzione saranno di Lena Dunham.

Secondo una breve trama del film, la storia segue “una ragazzina e una donna di formato tascabile che diventano amiche”. Questa la dichiarazione di Lena Dunham in merito al progetto. Manco a dirlo, anche lei è stata da piccola una fan di Polly Pocket:

Polly Pocket è stata responsabile di innumerevoli ore di evasione per me. Polly mi ha dato un piccolissimo mondo di magia e autonomia da raccontare, dunque è piuttosto poetico affrontare oggi queste stesse idee e come regista collaborare con la brillante Lily Collins, Robbie Brenner (di Mattel Films), la Mattel e la MGM. Sono elettrizzata di portare il mio amore per questo storico oggetto e la mia profonda convinzione che le giovani donne abbiano bisogno di film intelligenti e gioiosi che parlino loro senza condiscendenza.

E questo ha detto Lily Collins, che coprodurrà il film e ha trascorso anche lei molte ore della sua infanzia con la bambolina e i suoi accessori:

Da bambina fissata con Polly Pocket, per me questo è un sogno che si realizza e non vedo l’ora di portare questi minuscoli oggetti sul grande schermo.