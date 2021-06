Francesca Michielin su sky Nature, un programma per proteggere il pianeta

Mi piacerebbe “che emergesse il messaggio che abbiamo poco tempo e dobbiamo tutti imparare a rispettare il nostro pianeta, anche attraverso grandi gesti quotidiani. Se ognuno di noi fa qualcosa possiamo fare la differenza”.

Lo spiega durante la conferenza stampa in remoto Francesca Michielin, che debutterà come intervistatrice con un programma sui comportamenti virtuosi per proteggere il pianeta (il titolo ancora non è stato annunciato) prossimamente su Sky Nature, uno dei quattro nuovi canali di Sky (gli altri sono Sky Investigation, Sky Documentaries, Sky Serie) al via dal primo luglio. “Io non sarò li a insegnare nulla, ma a chiedere e ascoltare come tutte le persone curiose che ci seguiranno” aggiunge la cantautrice. “Ci siamo su come possiamo immaginare il mondo futuro e interrogandoci ci siamo chiesti chi potesse essere il personaggio la cui sensibilità si attenesse agli obiettivi del canale – ha spiegato Roberto Pisoni, i, direttore di Sky Documentaries e Sky Nature, oltre che di Sky Arte -. L’idea era quella di fare 6 interviste a degli esperti, quindi avevamo bisogno di un personaggio sensibile, curioso, attento anche rispetto alla sua condotta quotidiana, e la prima persona che ci è venuto in mente è Francesca Michielin e le abbiamo chiesto di affiancarci in questo programma che è in fase di progetto”.