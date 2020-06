Rai Radio 2, nuovo weekend con “Viva Sanremo” di Pino Strabioli: ci saranno Peppino di Capri e Gino Castaldo

Un altro piacevole weekend in compagnia di Pino Strabioli (nella foto) su Rai Radio2. Domani e domenica andrà in onda dalle 11 alle 12, la trasmissione Viva Sanremo che celebra il meglio della musica italiana. Inizialmente il programma doveva avere vita breve, giusto il tempo di festeggiare i settant’anni di Sanremo, ma il successo ha spinto la rete a far proseguire il ciclo delle trasmissioni. Domani Pino Strabioli incontrerà Peppino di Capri, un mito della musica leggera italiana. Suoi grandi successi, come Champagne, Un grande amore e niente più e Luna caprese. Domenica sarà la volta di Gino Castaldo, emimente critico musicale. Segnaliamo di Castaldo, il bel programma Beatles Story che va in onda su Rai2. Domani alle 22, andrà in onda l’ultima puntata dello splendido omaggio ai mitici Fab Four.