Parla Gianluca Vacchi: “A novembre io e Sharon Fonseca saremo genitori… ma che (dolce) fatica conquistarla!”

Mister Enjoy racconta la sua paternità. E svela un lato inedito d’altri tempi. Mentre per l’estate che verrà ha un progetto ovviamente… ballerino

Gianluca Vacchi fa le sue prime confessioni da futuro papà. E mentre pubblica sui social le foto (e i video dei balletti) con Sharon Fonseca incinta, racconta di come l’ha corteggiata.

“MIO FIGIO SUBITO SUI SOCIAL” – “A novembre divento papà: non voglio rivelare il sesso, ma sicuramente mio figlio o figlia sarà sui social, perché ho sempre condiviso la mia vita con il mio pubblico”



Dice Mister Enjoy a L’Intervista, la diretta Instagram del Corriere della sera. E in effetti, Vacchi suo social non ha filtri!

“LETTERE E FIORI” – Il trucco per stare bene in coppia, spiega su Instagram pubblicando l’ultimo video con pancino di Sharon in bella vista, è divertirsi insieme. “Sharon ha tutte le caratteristiche che io cercavo in una donna, lei è la persona giusta e mi ritengo davvero fortunato. L’ho conquistata lentamente, ci ho messo più di sei mesi, mi ha fatto soffrire in senso buono ed è giusto che sia così. Oggi il primo messaggio che ci scambia è in direct, poi si passa alla foto a sfondo sessuale,che però non dà la giusta dignità al corteggiamenti e alla figura femminile e non ha comprensione della maturazione dei sentimenti passionali. Io preferisco scrivere delle lettere, molte volte preferisco posporre un appuntamento piuttosto che farlo, e preferisco inviare dei fiori piuttosto che regalare cose eclatanti. Ecco, la seduzione è l’esempio di come non si possano saltare dei passaggi importanti per costruire progetti duraturi.

“DALLA MIA BARCA FACCIO BALLARE TUTTI!” – A proposito di progetti: nella sua ultima estate prima di diventare papà, l’imprenditore dj ha in mente un’idea, ovviamente … ballerina: “Darò vita a una discoteca diurna con la mia piccola flotta di barche: passerò le mie vacanze in Sardegna dove ogni mattina dirò al mio pubblico la baia dove andrò a fare festa e tutti, se vorranno, si potranno unire con le loro barche, gommoni e motoscafi”.





