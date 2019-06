Roma, cinema in Festa con il docu-film Pavarotti di Howard: presentato il cartellone della rassegna che si aprirà il 17 ottobre

L’atteso Pinocchio di Matteo Garrone non ci sarà: il film sbarcherà direttamente nelle sale il 25 dicembre senza transitare da festival, rassegne, anteprime. In compenso, la Festa di Roma continua a puntare in alto: tra i primi assi della 14ma edizione, in programma dal 17 al 27 ottobre, figurano infatti Bill Murray che riceverà il premio alla carriera (dalle mani di Wes Anderson), il regista premio Oscar Ron Howard con il suo docu-film Pavarotti, i maestri francesi Olivier Assayas e Bertrand Tavernier che animeranno gli Incontri ravvicinati così come lo scrittore americano Bret Easton Ellis, e poi la versione restaurata di Fellini Satyricon a mezzo secolo dall’uscita, l’omaggio a Gillo Pontecorvo nel centenario della nascita (si vedrà il suo Kapò rimesso a nuovo), un’antologia delle migliori commedie sofisticate americane, le retrospettive dedicate al maestro giapponese Kore-eda Hirokazu e al tedesco Max Ophüls, entrambe a cura di Mario Sesti. E lo scenario tutto nuovo del Macro, destinato ad aggiungersi alle tradizionali sedi della Festa cioè Auditorium, Maxxi, Casa del Cinema, Policlinico Gemelli, Rebibbia, mentre un po’ tutta la città verrà invasa dai tappeti rossi.

Gloria Satta, ilmessaggero.it