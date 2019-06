Naomi Campbell premiata con il Fashion Icon Awards 2019

La top model britannica riceverà l’ambito premio nel corso della cerimonia dei Fashion Awards 2019 che si svolgeranno a Londra il prossimo dicembre

La “Venere Nera” è la Fashion Icon 2019 e non poteva essere altrimenti.Naomi Campbell, idolo indiscusso delle passerelle di tutto il mondo da oltre trent’anni, si è aggiudicata l’ambito riconoscimento che le verrà consegnato in occasione dell’annuale cerimonia dei British Fashion Awards. Gli Oscar britannici della moda, che si svolgeranno il prossimo 2 dicembre nella splendida cornice della Royal Albert Hall di Londra, l’hanno dunque incoronata regina della moda mondiale, assegnandole il Fashion Icon Award 2019, un premio che ricevette anche Donatella Versace sua grande amica.Il British Fashion Council, ideatore della manifestazione, ha reso nota l’assegnazione del premio durante l’anteprima svoltasi nei giorni scorsi al The Ritz di Londra, motivando così il premio: “Il premio a Naomi va per per il suo incredibile contributo all’industria della moda, alla sua carriera di supermodel famosa in tutto il mondo, così come al suo impegno filantropico con carità e sforzi incredibili per un futuro più vario e uguale, specialmente in Africa”. Un premio di cui la stessa Naomi Campbell si è detta onorata, con un messaggio pubblicato sui social network: “Questo è un premio emotivo per me, un riconoscimento che proviene dai colleghi della mia industria e dalle persone con cui sono cresciuta da quando avevo 15 anni. Sono onorata di ricevere questo premio”.Naomi Campbell, sul cui viso e corpo il tempo sembra non lasciare segni, continua così a essere la regina indiscussa della moda e delle riviste di tutto il mondo. Il suo fisico statuario e senza età è sempre più spesso protagonista di scatti di nudo integrale come quello sul settimanale The Love Magazine, nell’edizione di Marzo di quest’anno, o la recentissima foto nuda nel deserto per Vouge British.

Novella Toloni, ilgiornale.it