Cinema, “Il traditore” è “film europeo dell’anno”

‘Il traditore’ di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Tommaso Buscetta, è il ‘Film europeo dell’anno’ alla 17 esima edizione dell’Ischia Global Film & Music Fest (14-21 luglio).

”L’Accademia internazionale Arte Ischia ha scelto all’unanimità lo straordinario film del maestro Bellocchio – annuncia Marina Cicogna, co-chair del festival – che riteniamo sia l’opera più accreditata per rappresentare l’Italia agli Oscar 2020”. Dopo il concorso a Cannes e il riconoscimento della dell’Associazione della stampa Estera in Italia con il Globo d’oro, ‘Il Traditore’ si conferma molto amato anche dal pubblico: è da cinque settimane in testa al box office dei film italiani ed ha già distribuzione internazionale in circa 50 paesi”. Una proiezione speciale del film è prevista a Ischia Porto il 15 luglio. Il Global fest, fondato e prodotta da Pascal Vicedomini con l’Accademia Internazionale Arte Ischia è promosso con il Mibac-Dg Cinema e la Regione Campania in collaborazione con sponsor.

ANSA