“Antrona con le Stelle”, il 26 e 27 luglio ci sarà una grande festa di beneficienza. Raspelli presenterà l’evento

“Acquistare una strumentazione per tutti gli abitanti del territorio, permettendo una diagnosi quanto più precoce del tumore alla prostata e donarla all’ospedale locale”. Per fare questo , ecco due giorni di assaggi di piatti tipici con gli ingredienti del territorio , musica ed interviste a personaggi anche… “particolari “.

Tutto questo si svolgerà in cima al Piemonte, al confine con la Svizzera, sulla strada per il Sempione, vicino a Domodossola. L’apparecchiatura sarà donata all’ospedale San Biagio di Domodossola.

La Valle Antrona da sempre è impegnata in iniziative benefiche per aiutare persone e per cercare di donare agli altri una speranza e una gioia di vita. Questa volta è Antronapiana (o meglio, Antrona) che attraverso le forze e l’impegno dei suoi abitanti ha voluto costruire ed organizzare un evento straordinario per la sua finalità benefica.

“Antrona con le Stelle”: non a caso è stato scelto questo nome. Le stelle offrono emozioni e luce di vita, guardare il cielo con la speranza di vedere una stella cadente ed esprimere un desiderio o un sogno, tutti almeno una volta lo abbiamo fatto. Questa volta è la gente di Antrona che, attraverso questa iniziativa, vuole realizzare un sogno: acquistare una strumentazione per tutti i cittadini del Verbano Cusio Ossola permettendo una diagnosi quanto più precoce del tumore alla prostata e donarlo all’Ospedale San Biagio di Domodossola.

IL PROGRAMMA

L’evento è in programma per venerdì 26 luglio e sabato 27 in Antronapiana.Saranno serate con musica, divertimento e molto altro…

Si apre alla sera di venerdì 26 luglio con un Open Night “The Summer is Magic” e Disco Party con RTO l’altra Radio mentre sabato 27 luglio Edoardo Raspelli, a titolo di amicizia per l’obiettivo umanitario, presenterà l’evento.Insieme a lui, al suo fianco, la show girl (con laurea in psicologia) Paola Bonacina.

Alle 19 ,nella sala consiliare del municipio di Antrona ,breve conferenza presentata dal direttore primario di Urologia, il dottor Danilo Centrella, con immagini e video sul progetto “Strumentazione per diagnosi tumore alla prostata”.

Alle 20.30 GRANDE CENA BENEFICA preparata dallo chef Alessandro Ghitti con prodotti tipicamente ossolani e servita dagli allievi dell’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola. Il tutto su prenotazione al prezzo di 35 euro.

Prenotazioni e informazioni al 338.6786535 oppure online sul sito http://valleantrona.com/

Alle 23.30 si proseguirà per tutti con un Disco Party RTO l’altra Radio Jacopo Dj Set e Special Guest Michelle Ferrari (ma è stato invitato anche Rocco Siffredi e la sua famiglia).

Gli eventi si svolgeranno al coperto anche in caso di maltempo.