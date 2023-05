Taylor Lautner respinge le accuse sui social: “È invecchiato, sta perdendo capelli”

Quando nel 2018 debuttava nel primo film della saga di Twilight, Taylor Lautner era appena un adolescente. Nel ruolo di Jacob è diventato alla pari di Robert Pattinson idolo di una generazione, ma i tempi sono inevitabilmente volati. Quindici anni dopo l’attore è sposato ed è padre di un bimbo, ha proseguito la sua carriera nel cinema nonostante siano ormai lontani i tempi d’oro.

Lautner, 31 anni, si è ritrovato spesso a dover rispondere alle accuse di chi, ricordando Jacob l’aitante ragazzino lupo innamorato di Bella Swan, lo ha ritenuto totalmente cambiato. Stufo di dover far fronte alle numerose critiche sul suo aspetto fisico, l’attore sui social è diventato un vero e proprio paladino della salute mentale e non manca mai l’occasione di ribadire quando sia importante stare bene con se stessi, con il proprio corpo e di conseguenza la propria mente. Di recente ha pubblicato su Instagram alcuni commenti ricevuti sotto ai suoi post: “Oddio, ma l’attaccatura dei capelli si sta ritirando”, scrive qualcuno. “Non sta invecchiando bene”, “Ma cosa gli è successo? Sembra così vecchio”, aggiungono altri. Così Lautner decide di intervenire con un video discorso:

Sono appena tornato da una corsa, mi se sto davvero bene con me stesso, cercando di stare in forma fisicamente e mentalmente. Mi sento però di dover condividere alcuni commenti che ho ricevuto su Instagram. Se questo fosse successo 10 o 5 anni fa mi avrebbe davvero segnato, mi avrebbe spinto a non uscire o non rilasciare più interviste, ma ad un certo punto ho imparato che se metti il tuo valore in quello che gli altri pensano di te allora resterai ferito. Se metti il tuo valore in ciò che conta per te, in quel che sei e che ami, allora certe cose non ti feriranno così tanto.

Nonostante abbia avuto una carriera meno florida rispetto ai suoi colleghi dopo il successo di Twilight, Lautner ha continuato per un periodo a recitare. Tra le sue ultime apparizioni, nel 2016, spiccano i film Tracers, The Ridiculous 6, Run the Tide – Inseguendo un sogno e le serie tv Cuckoo e Scream Queens. A novembre 2022 ha sposato Taylor Dome, dalla quale ha avuto il suo primo figlio.