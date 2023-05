Kim Kardashian in lacrime dopo le bravate di Kanye West: “Sono pericolose per i nostri figli”

Sebbene il divorzio da Kanye West si sia ormai chiuso nel 2022, Kim Kardashian sta pagando le conseguenze di un distacco che per molti aspetti è stato difficile da dover affrontare. È noto, infatti, che il cantante non abbia esitato in più occasioni a nominare la sua ex moglie, oltre che la sua famiglia, lanciando attacchi sui social, ma anche durante le interviste. Il crollo emotivo della star è evidente nel reality “The Kardashian” prodotto da Hulu, in cui per la prima volta parla dei comportamenti del suo ex compagno.

È la prima volta che Kim Kardashian si mostra in tutta la sua fragilità in merito ad una questione che ha sempre cercato di arginare, ovvero le intemperanze dell’ex marito, Kanye West, che da quando il divorzio tra loro è stato effettivo, ha assunto degli atteggiamenti che, in molte circostanze, hanno superato il limite dell’accettabile per l’influencer che ha somatizzato la tensione. Nel reality si assiste a dei veri e propri momenti di stress emotivo, dove Kim mostra alla madre Kris Jenner preoccupata la psioriasi comparsa sulle gambe dicendo: “Dì al padre dei miei figli di smetterla di comportarsi male, e poi non mi stresserò e non comparirà la psoriasi”. Nello stesso episodio racconta di aver avuto anche più attacchi d’ansia: “Mi sentivo come se non riuscissi a respirare tutto il giorno”.

Kim Kardashian continua a raccontare come ha affrontato i continui attacchi ricevuti in questi mesi, dichiarando di soffrire per come sono stati trattati alcuni membri della sua famiglia: “Mi si spezza davvero il cuore per mia madre che deve affrontare così tanto da così tanti lati diversi delle persone che vengono da lei” e poi aggiunge, sfogandosi proprio con lei: “Non commento mai. Non pubblico mai. Ha inventato le storie più folli su dite, il video hard, e restiamo in silenzio, noi resta in silenzio nonostante tutte le bugie, tutte le cose”. La diva riflette sul fatto che, nonostante sul suo conto siano emerse delle cose compromettenti, come per l’appunto il video intimo con l’ex Ray J, di cui West ha parlato più volte, le continue ingerenze dell’ex marito avranno un impatto decisamente più grave sui loro figli:

Tutti i suoi imbrogli – non so nemmeno come chiamarli – un giorno saranno molto più dannosi per i bambini di quanto lo sarà mai il mio video. E devo sedermi qui e non dire mai niente perché so che un giorno i miei figli lo apprezzeranno. E so che è la cosa migliore per loro

Nonostante ciò, però, ammette di aver sempre sostenuto il suo ex marito in ogni occasione, per restituire un’immagine pulita ai suoi figli: “Sarò la sua più grande cheerleader per loro per sempre. Un giorno, quando vedranno da soli, risponderò a tutto ciò che vogliono, ma è solo molto”.