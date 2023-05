Gli ascolti della Coppa Italia vincono su tutti

La serata di ascolti di mercoledì 24 maggio è stata segnata inevitabilmente da uno degli ultimi eventi sportivi calcistici della stagione, con la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, vinta dai nerazzurri guidati da Simone Inzaghi. La partita, trasmessa da Canale 5, ha raccolto davanti al video 6.997.000 spettatori pari al 33.3% di share, imponendosi inevitabilmente come il programma più visto della serata. Su Rai1 è andato in onda il film Il Diritto di Contare che ha interessato 2.056.000 spettatori pari all’11.3%.

Ottimi numeri per l’ultimo atto della Coppa Italia di quest’anno, trasmessa dalle reti Mediaset per il secondo anno consecutivo. La partita, che si è chiusa con il risultato di 2-1 in favore dell’Inter, nel dettaglio ha raccolto 6.997.000 spettatori pari al 33.3% di share (pre e post nel complesso: 4.868.000 – 23.8%; nel dettaglio primo tempo: 7.005.000 – 32.3%, secondo tempo: 6.989.000 – 34.4%). Numeri inferiori a quelli della partita equivalente dello scorso anno, giocata tra Inter e Juve, che raccolse 8.699.000 di spettatori, con il 41.5% di share.

Per quel che riguarda le atre reti generaliste, su Rai2 The Good Doctor 6 ha interessato 958.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 è andato in onda il film Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mareche ha intrattenuto 881.000 spettatori con il 5%. Implacabile su Rai3 Chi l’ha Visto? che conferma il suo pubblico e raccoglie davanti al video 1.984.000 spettatori pari ad uno share dell’11.1%. Su Rete4 il film Don Camillo e l’onorevole Peppone totalizza na media di 1.056.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 è andato in onda lo Speciale Atlantide – 1993-2023. Dietro le stragi di mafia: talpe, complici e vuoti a perdere a cura di Andrea Purgatori, che ha registrato 584.000 spettatori con uno share del 3.8%. Su Tv8 Un Amore a 5 Stelle segna 537.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove il doppio episodio in replica di Little Big Italy ha raccolto 313.000 spettatori con l’1.9%.