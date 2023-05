Federico Fashion Style ricoverato: “Ho avuto un crollo, la gente è disposta a tutto per i soldi”

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è stato ricoverato in ospedale a Roma, ma fortunatamente nel giro di 24 ore il parrucchiere dei vip si è rimesso in sesto ed è potuto tornare operativo anche sui social. Non ha rinunciato a raccontare l’accaduto ai suoi follower, ai quali ha spiegato di aver avuto un crollo fisico, facendo riferimento ad una situazione emotivamente molto stressante.

“Siamo esseri umani, a tutto c’è un limite!”, si sfoga Lauri su Instagram lasciando intendere di aver ceduto allo stress degli ultimi tempi. “Posso accettare tutto, ma alcune accuse gravi e inaccettabili, solo a scopo di soli, non riesco proprio ad affrontarle!”, continua. “Vi prometto che a tempo debito vi racconterò tutto e lì rimarrete scioccati”.

Non è chiaro a chi si riferisca l’hair stylist e chi sarebbero i mittenti di citate accuse, ma è noto che negli ultimi mesi Lauri ha vissuto una situazione emotivamente pesante, per via della separazione dalla compagna Letizia Porcu annunciata anche in tv. A distanza di qualche ora dallo scatto sul letto di ospedale, Lauri torna a mostrarsi con un video ai suoi fan: “Dietro ad un telefono c’è anche un cuore. Il 90 per cento sono leoni da tastiera, ma sono sicuro che molto di voi hanno anche un grande cuore. So che avete già capito tutto, non c’è bisogno che vi dica perché sono stato ricoverato un giorno intero”, spiega. Poi ribadisce il concetto: “Rimarrete davvero scioccati quando vi racconterò di cosa è capace l’essere umano pur di guadagnare”.

La notizia della separazione da Letizia, mamma della figlia che hanno in comune e sua compagna da una vita intera, risale allo scorso inverno. Lauri in un primo momento ha spiegato di essere tornato single, poi è arrivato il coming out: “In questa fase della mia vita era giusto dirlo. Dalla mia separazione dalla mia ex compagna sono uscite tante cose, questa era una cosa che sapevamo io e lei e mi sono sentito in dovere di non prendere in giro le persone”, ha spiegato. La situazione con la mamma di sua figlia tuttavia non è stata delle migliori, negli ultimi mesi e lo stesso Lauri ha più volte ribadito certe ostilità: “La mia ex chiede 10mila euro al mese, si crede Ilary Blasi”, ha fatto sapere lo scorso febbraio.