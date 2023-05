È scoppiato l’Hanbury-gate a Buckingham Palace

Che brutta aria tira a Buckingham Palace.

È scoppiato l’Hanbury-gate, dal cognome della marchesa di Cholmondeley, Rose Hanbury. Il mondo del gossip tiene i riflettori puntati su di lei perché è considerata la presunte amante del principe William. Se n’è molto parlato nei giorni dell’incoronazione con tanto di foto che hanno raccontato i volti contratti dei principi del Galles, che si sono tenuti a debita distanza dalla marchesa. Ora, secondo i pettegolezzi a Corte, Kate Middleton sarebbe infastidita dalla regina Camilla perché è stata proprio lei a invitare la dama, pur sapendo delle dicerie sul suo conto.

Secondo quanto riferito dai pettegolezzi dei portali inglesi, la regina Camilla avrebbe invitato Rose Hanbury all’incoronazione ma senza sapere quello che si diceva, ovvero che fosse proprio lei la presunta amante del principe William. Stando così le cose, sarebbe per questo motivo comprensibile la reazione di Kate Middleton, che non si è inchinata al momento dell’incoronazione della nuova Regina. Sul portale RadarOnline, si riferisce di una Camilla enormemente pentita e dispiaciuta per l’accaduto.

Chi è Rose Hanbury, la marchesa di Cholmondeley

Rose Hanbury, 39 anni, ex modella e marchesa di Cholmondeley. Per anni è stata vicina a William e Kate, fino al 2019, quando appunto Kate Middleton avrebbe scoperto una presunta relazione tra lei e suo marito. Nessuno dei diretti interessati ha mai commentato le voci che si sono diffuse in tutto il mondo. Rose Hanbury è già sposata e questo ingrosserebbe lo scandalo. Suo marito è David Rocksavage, settimo marchese di Cholmondeley. Hanno due figli, i gemelli Alexander e Oliver, 12 anni, entrambi hanno fatto i paggetti del Re Carlo III. Proprio insieme al piccolo George. Altra circostanza, questa, che avrebbe fatto infuriare non di poco Kate Middleton.