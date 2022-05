Modà in concerto a Roma: la scaletta

Penultimo concerto per il Buona Fortuna – Il Tour dei Modà, dedicato agli inediti dell’ultimo (e doppio) disco Buona Fortuna e a vecchi e nuovi successi della band milanese. Ecco i brani in scaletta per il concerto di oggi, giovedì 26 maggio, al Palazzo dello Sport di Roma

Come ormai numerosi colleghi di settore – tra cantanti, band, musicisti e producer – stanno facendo in queste ultime settimane di aprile e maggio, con il gradito ritorno alla musica live, dopo il lungo stop imposto dalla permanenza della pandemia, anche il gruppo milanese dei Modà si sta esibendo in un ricco tour nei migliori palazzetti del Belpaese con numerosi appuntamenti già sold-out. Questa sera, giovedì 26 maggio, tocca al penultimo concerto del Buona Fortuna – Il Tour che andrà in scena dal Palazzo dello Sport di Roma, come recupero della data del 20 marzo 2020, poi rimandata al 12 dicembre della stessa annata e ancora al 19 ottobre 2021, prima dell’ultimo rinvio in programma per oggi. Ecco la scaletta della serata.

IL BUONA FORTUNA TOUR DEI MODÀ ARRIVA ANCHE A ROMA

Modà, le canzoni più belle

Iniziato ufficialmente lo scorso 2 maggio, con una meravigliosa data “tutto esaurito” al Mediolanum Forum di Assago, a Milano, il Buona Fortuna – Il Tour dei Modà, si avvicina ad oggi sempre più alla sua conclusione. In scena questa sera, direttamente dal Palazzo dello Sport di Roma, la penultima data in compagnia di Francesco ‘Kekko’ Silvestre e i suoi Modà, simbolo non solo di un ritorno alla dimensione live che la band milanese più di tutte ama, ma anche della presentazione – per la prima volta davanti a una ricca platea di ascoltatori in presenza – dei brani contenuti nel doppio EP della band e ultimo in ordine cronologico di uscita, dal titolo Buona Fortuna (Parte Prima) e Buona Fortuna (Parte Seconda). Nella lunga scaletta del concerto romano dei Modà, ci sarà però spazio anche per i successi intramontabili del gruppo come Tappeto di fragole, Gioia e Come un pittore.

LA SCALETTA DEL BUONA FORTUNA – IL TOUR DEI MODÀ A ROMA

Ecco la possibile scaletta di brani sui quali Kekko Silvestre e i Modà si esibiranno durante lo speciale concerto di giovedì 26 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. Ben 25 canzoni per oltre due ore di musica in compagnia di una delle band più amate del nostro panorama musicale. I brani indicati nell’elenco potrebbero subire spostamenti e variazioni, vista la scaletta costruita a partire da brani, video e pareri condivisi dai fan sui social, che già hanno assistito agli show di Buona Fortuna – Il Tour:

Comincia lo show Amore scolastico Tappeto di fragole Quelli come me Gioia Salvami Buona vita, buona fortuna, buona luna 22 metri quadri / Non è mai abbastanza / Tirami l’amore in faccia / Se si potesse non morire Scusa se non lo ricordo più Non ti somiglio Fottuto inverno Quel sorriso in volto Per una notte insieme Non ti mancherà mai il mare Come un pittore La notte Arriverà Ti passerà Oh oh oh Boogie love Guarda le luci di questa città Pensando a te In tutto l’universo Mia Viva i romantici

BUONA FORTUNA – IL TOUR, A QUALI CONCERTI DEI MODÀ SI POTRÀ ANCORA PARTECIPARE

Per i fan che desiderano incontrare dal vivo, nei migliori palazzetti italiani, i Modà e tutta la loro musica, tra rock e pop, sono previsti gli ultimi due appuntamenti con il Buona Fortuna – Il Tour 2022, dedicato agli inediti dell’ultimo e doppio disco della band, Buona Fortuna, oltre che a vecchi e nuovi successi di repertorio. I concerti ancora disponibili sono quelli del 26 maggio 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero 19 ottobre 2021, del 20 marzo e del 12 dicembre 2020) e del 28 maggio 2022 al Pala Sele di Eboli, Salerno (recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020).