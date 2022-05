Michelle Hunziker è single, ma il lavoro va a gonfie vele

Il magazine Oggi, con una “notizia” firmata dal giornalista Alberto Dandolo, ha raccontato che Michelle Hunziker, che da mesi viene paparazzata al fianco del medico ed ex gieffino Giovanni Angiolini, si dichiara “single”. Possiamo dire che per il momento Michelle non voglia sbilanciarsi considerando il rapporto con Angiolini , rapporto che può essere definito quindi solo una frequentazione.

Zero commenti sulle paparazzate con Angiolini. Ha invece più volte detto di aver recuperato un ottimo rapporto di amicizia con Eros Ramazzotti, il suo primo ex marito. Tra i due c’è un forte legame di stima e affetto. Chi, tra i fan, sognava un ritorno di fiamma è però rimasto a bocca asciutta. Non ci sarà alcuna “renunion”: sia Michelle sia Eros hanno escluso un simile scenario.

Per quanto riguarda la televisione, Michelle Hunziker sta avendo grandi soddisfazioni. Il suo one woman show Michelle Impossible, che è andato in onda in prime time su Canale 5 ha ottenenuto buoni risultati in termini di share e ascolti e da qui la decisione di riproporlo nella prossima stagione tv, addirittura con più puntate. Le registrazioni dovrebbero essere effettuate in autunno e che il programma vedrà la luce sul piccolo schermo all’inizio del 2023. La Hunziker sarà poi riconfermatissima dietro al bancone di Striscia la Notizia, al fianco di Gerry Scotti.