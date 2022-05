LDA annuncia tre concerti a dicembre: le date

Gli appuntamenti sono a Roma, Napoli e Milano. Intanto volge al termine l’instore tour per presentare l’album d’esordio

Dopo l’uscita del suo attesissimo album d’esordio LDA (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), che ha debuttato sul podio della Classifica Top Album FIMI, conquistando il terzo posto, l’artista tra i più apprezzati e streammati di Amici 21, annuncia oggi le prime date del suo tour, prodotto da Friends & Partners insieme a GGD. Questi i tre speciali appuntamenti che vedranno LDA sul palco a dicembre 2022:



4 DICEMBRE 2022 – ATLANTICO LIVE – ROMA

5 DICEMBRE 2022 – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

7 DICEMBRE 2022 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO



I biglietti per le date annunciate sono già disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Ulteriori info: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it



Nell’attesa di vederlo finalmente live, in queste settimane LDA è protagonista di un tour instore per tutta la penisola per presentare il suo progetto discografico – disponibile al link LDA (lnk.to): ecco le date che ancora deve fare:



26 MAGGIO – RONCADELLE (BS) – CC ELNÒS SHOPPING (ORE 18.00)

27 MAGGIO – PIOVE DI SACCO (PD) – CC PIAZZA GRANDE (ORE 17.00)

28 MAGGIO – STEZZANO (BG) – CC LE DUE TORRI (ORE 16.30)

04 GIUGNO – CASERTA – BELVEDERE DI SAN LEUCIO (ORE 16.00) CD+PASS PRESSO JUKE BOX, VIA CARLO CORNACCHIA 10

08 GIUGNO – TORINO – MONDADORI MEGASTORE VIA MONTE DI PIETÀ (ORE 17.00)

09 GIUGNO – MILANO – MONDADORI MEGASTORE PIAZZA DUOMO (ORE 15.00)



Di seguito la tracklist completa dell’album d’esordio dell’artista, che vede anche la collaborazione di alcuni importanti producer, come ZEF, Michele Canova e D. Whale:

1 “Quello che fa male”

2 “Bandana”

3. “SAI”

4 “Io volevo solo te”

5 “Scusa”

6 “Vivimi”

7 “RESTA”



Sin dalle prime esibizioni all’interno della scuola di Amici, LDA ha riscosso un grandissimo successo, collezionando da subito milioni di streaming già con il primo inedito Quello che fa male (prod. D Whale), certificato in breve tempo oro e poi platino, ed entrato nella Top 50 Italia di Spotify.