Abba Voyage, tutto quello che c’è da sapere sul concerto avatar a Londra del 27 maggio

Il celebre gruppo svedese si esibirà dopo quarant’anni dall’ultimo live per una performance completamente digitale

Gli Abba torneranno ad esibirsi in concerto, ma non fisicamente. Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Agnetha Fältskog si riuniranno a Londra il 27 maggio con una live performance interamente digitale dal titolo ABBA Voyage. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

ABBA VOYAGE, IL CONCERTO

Il concerto si terrà il 27 maggio al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra, rinominato per l’occasione Abba Arena. Sul palco verranno proiettati gli avatar dei quattro componenti del gruppo grazie all’organizzazione dell’Industrial Light & Magic di George Lucas, che questa volta dal cinema si è prestato alla musica. I biglietti del concerto, che durerà 90 minuti, sono già sold out nonostante siano stati venduti ad un costo elevato, addirittura 1200 euro l’uno. “Il pubblico accetta di far parte di questo mondo immaginario e vede gli ABBAtar come creature viventi”, ha detto il chitarrista del gruppo, Björn Ulvaeus. Grazie agli ABBAtars, il nome dato agli ologrammi digitali della leggendaria pop band svedese, Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid sembreranno miracolosamente ringiovaniti, come se una macchina del tempo li avesse trasportati direttamente dal 2022 dalla fine degli anni ’70, quando erano all’apice della loro fama. Per creare gli avatar, i quattro artisti, ormai ultra settantenni, si sono allenati a cantare e suonare tutti e 20 i brani del concerto per oltre un mese, vestiti con speciali tute motion-capture davanti a 160 telecamere, che hanno così catturato tutti i loro movimenti, che serviranno poi ad animare i cosiddetti ABBAtar. Gli abiti futuristici che indosseranno gli Abba saranno firmati da Dolce&Gabbana. La scaletta del concerto includerà alcuni pezzi storici del gruppo, ma anche nuove canzoni dall’album Voyage pubblicato nel novembre 2021. I quattro musicisti svedesi dovrebbero partecipare alla prima dello spettacolo londinese, dove sono attesi anche star come Elton John e Kylie Minogue.

ABBA, MAI PIÙ INSIEME

Nonostante il grande successo dell’ultimo album e del concerto del 27 maggio, gli Abba hanno fatto sapere di non avere intenzione di fare altra musica insieme. “Quando fai una cosa del genere, non sai come verrà accolta dalla gente” ha spiegato Ulvaeus al Sun. “Abbiamo pubblicato quell’album con grande orgoglio. Non credo che ci sarà altra musica degli Abba, questo è stato sicuramente il nostro ultimo album”.