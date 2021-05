Timothée Chalamet sarà il nuovo Willy Wonka

A Hollywood devono essere particolarmente affezionati a “Charlie e la fabbrica di cioccolato”, il celebre romanzo di Roald Dahl. Dopo aver prodotto due versioni cinematografiche, nel 1971 con Gene Wilder e nel 2005 con Johnny Depp, arriverà presto un nuovo film basato sull’iconico cioccolataio. Questa volta sarà un prequel che si concentrerà su un giovane Willy Wonka che sarà interpretato da Timothée Chalamet. Il giovane attore dovrà anche mostrare le sue abilità di canto e ballo dato che come riporta Deadline assomiglierà a un musical.

La trama al momento è ancora ignota e si sa solo che si tratterà di una storia originale e sarà diretta da Paul King, già regista dei primi due episodi di “Paddington”, la saga dell’orsetto che ha avuto un grande successo tra il pubblico più giovane. La data d’uscita è fissata per il 17 marzo 2023.

Per il ruolo del giovane Willy in passato era circolati vari nomi, tra cui soprattutto quello di Tom Holland oltre a quelli di Ryan Gosling, Donald Glover ed Ezra Miller.

La carriera di Chalamet intanto è in costante ascesa. Attendiamo di vedere l’attore candidato all’Oscar per “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino nel reboot di “Dune” di Denis Villeneuve e in “The French Dispatch” diretto da Wes Anderson. Dopo aver completato le riprese di “Don’t Look Up” con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence è stato annunciato anche tra i protagonisti del nuovo film di Guadagnino, “Bones and All”.

